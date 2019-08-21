Топ-10 интересных мест Киева 21.08.2019, 14:46

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Куда пойти и что посмотреть в украинской столице.

Что интересного, познавательного и увлекательного таит в себе Киев? Какие достопримечательности обязательно стоит посетить, если вы ненадолго приехали в столицу Украины, и у вас в запасе оказалось пару часов на прогулку? Как провести их с пользой и удовольствием, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь? Читайте обзор «Сегодня» лучших достопримечательностей Киева, покупайте карту, составляйте маршрут, берите с собой фотоаппарат и приятно проводите время.

Майдан Незалежности

Начнем с самого центра столицы. Главная площадь Киева на Крещатике – одно из самых популярных мест для прогулок, отдыха, встреч и свиданий. Даже не верится, что когда-то здесь было Козье болото. Весь Майдан – это собрание интересных архитектурных и художественных объектов – памятников, скульптур, фонтанов. Здесь находятся стела с Берегиней, символизирующей независимость Украины, памятник Архангелу Михаилу, скульптура влюбленных фонарей, крупнейший торговый центр и т.д. А летом на Майдане можно полюбоваться световым шоу "танцующих" фонтанов. С Майдана лучами в разные стороны расходится множество улиц.

Заповедник "София Киевская"

Недалеко от Майдана Незалежности на Софийской площади стоит одноименный Софийский собор, один из старейших в городе. В нем бывал сам Ярослав Мудрый. В Киеве живет поверье: пока стоит София – город переживет любые неприятности. Этот храм с самой древности считался шедевром архитектуры, поражая своей величественностью и убранством. На его территории есть несколько музеев и красивый парк. А как раз напротив Софии расположен еще один интересный исторический объект – памятник Богдану Хмельницкому.

Андреевская церковь

Расположена эта величественная красавица на легендарной улице Киева – Андреевском спуске, соединяющем верхнюю и нижнюю часть города. Это прекрасный памятник архитектуры и религии, построенный в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году. Кстати, здесь проходили события фильма "За двома зайцями", а рядом с церковью находится памятник героям – Проне Прокоповне и Свириду Петровичу. Да и весь Андреевский спуск также заслуживает внимания.

Пейзажная аллея

Совсем недалеко от Андреевской церкви начинается Пейзажная аллея – один из сказочных скверов столицы, где собраны скульптуры самых диковинных, прикольных, а иногда и чудаковатых существ, изготовленных умелыми и не очень руками местных художников. Здесь и Кошка-сороконожка, и Маленький Принц, и Зайцы, и Зебры и еще множество всякого добра, полюбившегося киевлянами и гостями столицы. Хорошее место для селфи и обзора окрестностей Киева.

Памятник Владимиру Великому

Высоко над Киевом на склоне Владимирской горки возвышается огромная статуя князя Владимира Крестителя работы Петра Клодта, Василия Демут-Малиновского и Константина Тона. Это один из главных символов Киева, благодаря которому парк получил свое название. Именно к памятнику Владимиру сходятся все лестницы и аллеи Владимирской горки. А с панорамной площадки открывается впечатляющий вид на весь левобережный Киев.

Памятник Основателям Киева

Легендарные основатели Киева, великие князья Хорив, Кий, Щек и сестра Лыбедь, увековечены в каменном монолите в 1982 году скульптором Василием Бородаем на живописном берегу Днепра. Здесь очень любят бывать молодожены, которые верят в красивую легенду: если забросить в ладью свадебный букет, стоя спиной к монументу – брак будет крепким и счастливым.

Киевский фуникулер

Электрическая канатная железная дорога или же фуникулер, протяженностью более 200 метров, соединяет две части города: Почтовую площадь на Подоле с верхней террасы Владимирской горки в Верхнем городе. Всего за 3 минуты вы переместитесь из одной части города в другую, при этом открывается интересный вид из окна фуникулера. Общий перепад высот составляет 75 метров, а вагоны движутся под уклоном 20 градусов.

Николаевский костел

Красивейшее величественное старинное здание римско-католического костела Святого Николая расположено на улице Большой Васильковской. Одно из творений видного польского архитектора Владислава Городецкого. С 1980 года костел используется в качестве Дома органной и камерной музыки, так что любители классики могут получить двойное удовольствие – и от созерцания архитектуры, и от прослушивания настоящего живого органа.

Родина-мать

Любителей монументализма и свежего воздуха обязательно впечатлит огромная величественная стометровая скульптура, расположенная на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. На момент открытия в 80-х годах прошлого века стальная скульптура таких размеров изготавливалась впервые в СССР. Ее авторами стали скульпторы Василий Бородай и Евгений Вучетич.

Музей под открытым небом Пирогово

Уютное, колоритное аутентичное местечко, раскинувшееся на территории свыше 150 гектаров на юго-западе от Киева. Пирогово – это музей украинской народной архитектуры и быта под открытым небом, а также самый большой заповедный комплекс в Восточной Европе. Здесь особенная атмосфера, множество старых домиков, мельницы, деревянные церкви, кузница и другие образцы деревянного зодчества и быта XVI-IXX веков. Экспонаты для музея свозились со всей территории страны. Сюда можно сбежать от шума и суеты столицы, побродить по многочисленным местам, которые представляют собой собрание всего многообразного украинского колорита в едином месте.