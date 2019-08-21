WP: Администрация Трампа хотела предложить за Гренландию $600 миллионов в год 2 21.08.2019, 15:22

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Также США были готовы выплатить Дании единовременную крупную сумму, чтобы стимулировать сделку.

Чиновники администрации президента США рассматривали вариант ежегодных выплат Дании в размере 600 миллионов долларов за бессрочное владение Гренландией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники (перевод — meduza.io).

Также администрация Трампа была готова выплатить Дании единовременную крупную сумму, чтобы стимулировать сделку. Размер этой суммы газета не уточняет.

Об интересе США к покупке крупнейшего в мире острова, являющегося автономной территорией Дании, СМИ стало известно на прошлой неделе. Дональд Трамп подтвердил эти сообщения, подчеркнув, что этот вопрос не носит стратегический характер для страны. Представители Дании и Гренландии уже заявляли, что остров не продается, а его судьбу могут решать только местные жители.

21 августа Трамп объявил, что отменяет свой визит в Данию в начале сентября из-за отказа премьер-министра Дании обсуждать сделку по Гренландии. Многие датские политики осудили Трампа, обвинив его в оскорблении страны.