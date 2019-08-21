Ученые раскрыли тайну «озера скелетов» в Гималаях 1 21.08.2019, 15:38

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Для этого был сделан анализ ДНК.

Исследователи проанализировали митохондриальную ДНК, выделенную из останков 72 человек.

Международная группа ученых определила происхождение нескольких сотен скелетов, найденных у гималайского озера Рупкунд (Озера Скелетов) на высоте более пяти тысячи метров выше уровня моря. Оказалось, что останки принадлежат трем различным группам, которые посещали местность в течение тысячи лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org.

Исследователи проанализировали митохондриальную ДНК, выделенную из останков 72 человек. Многие из погибших обладали гаплогруппами, характерными для современной индийской популяции. Также были выявлены гаплогруппы, типичные для населения Западной Евразии.

Реконструкция полного генома у 38 человек показала, что среди останков есть представители как минимум трех отдельных групп. Первая группа состояла из 23 человек, чьи предки были связаны с индийской популяцией. Вторая группа из 14 человек оказалась родственной с людьми, живущими в восточном Средиземноморье, на современном Крите и в Греции. Третью группу представлял собой один человек, происходивший из Юго-Восточной Азии. Все это указывает на то, что озеро Рупкунд привлекало людей со всего мира.

Изначально предполагалось, что люди умерли в результате катастрофического события. Однако новые данные показали, что различные группы путешественников умирали на озере с интервалом в тысячу лет, при этом самое позднее событие датировано 1800 годом нашей эры. Однако до сих пор не известно, что привело людей сюда, и что стало настоящей причиной их гибели.