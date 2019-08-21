Глусский райисполком приказал направить работников предприятий на сбор камней

Глусский райисполком приказал направить работников предприятий на сбор камней14
- 21.08.2019, 15:50
- 2,521
Райисполком советует приносить с собой собственные ведра.
Блогер NEXTA, опубликовал в своем Telegram «протокол поручений главы Глусского райисполкома», передает «Белсат».
В документе перечислены организации, которые должны направить своих работников на сбор камней 22 и 23 августа.
Райисполком советует приносить с собой собственные ведра.
Напомним, 21 августа Лукашенко заявил, что в ближайшее время собирается посетить «отдаленные районы» в каждой области, в том числе и Глуск, что в Могилёвской области.