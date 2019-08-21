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Глусский райисполком приказал направить работников предприятий на сбор камней

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  • 21.08.2019, 15:50
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Глусский райисполком приказал направить работников предприятий на сбор камней
Архивное фото t-styl.info

Райисполком советует приносить с собой собственные ведра.

Блогер NEXTA, опубликовал в своем Telegram «протокол поручений главы Глусского райисполкома», передает «Белсат».

В документе перечислены организации, которые должны направить своих работников на сбор камней 22 и 23 августа.

Райисполком советует приносить с собой собственные ведра.

Напомним, 21 августа Лукашенко заявил, что в ближайшее время собирается посетить «отдаленные районы» в каждой области, в том числе и Глуск, что в Могилёвской области.


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