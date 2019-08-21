«Информации никакой не выдавать» 2 21.08.2019, 16:17

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СМИ узнали о засекречивании сведений о радиоактивном загрязнении в архангельской клинике.

Персоналу Архангельской областной больницы запретили разглашать информацию о событиях, которые произошли в медучреждении 8 августа. Об этом изданию Newsader рассказали в приемной главного врача клиники, пояснив, что указание о засекречивании сведений исходит от руководства больницы.

"У нас поручение главного врача: информации никакой не выдавать", – заявила представитель клиники в телефонной беседе с главным редактором издания в среду, 21 августа.

За разъяснением ситуации она рекомендовала обращаться в областной Минздрав.

Информация, которую просил прокомментировать Newsader, касается радиационного загрязнения, которому предположительно подверглась региональная клиника в результате поступления пациентов, получивших высокую дозу облучения при взрыве на военном полигоне под Северодвинском.