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«Информации никакой не выдавать»

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  • 21.08.2019, 16:17
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«Информации никакой не выдавать»

СМИ узнали о засекречивании сведений о радиоактивном загрязнении в архангельской клинике.

Персоналу Архангельской областной больницы запретили разглашать информацию о событиях, которые произошли в медучреждении 8 августа. Об этом изданию Newsader рассказали в приемной главного врача клиники, пояснив, что указание о засекречивании сведений исходит от руководства больницы.

"У нас поручение главного врача: информации никакой не выдавать", – заявила представитель клиники в телефонной беседе с главным редактором издания в среду, 21 августа.

За разъяснением ситуации она рекомендовала обращаться в областной Минздрав.

Информация, которую просил прокомментировать Newsader, касается радиационного загрязнения, которому предположительно подверглась региональная клиника в результате поступления пациентов, получивших высокую дозу облучения при взрыве на военном полигоне под Северодвинском.


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