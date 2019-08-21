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На польском рынке труда растет количество легальных иностранных работников

  • 21.08.2019, 16:23
На польском рынке труда растет количество легальных иностранных работников

Иностранные работники востребованы в таких польских отраслях как промышленность, строительство и логистика.

На польском рынке труда прибывает иностранцев, которые находят легальное трудоустройство. Об этом «Польскому радио» сообщило Управление социального страхования (ZUS). По словам пресс-секретаря компании Войцеха Андрусевича, с начала года число зарегистрированных в ZUS иностранцев увеличилось на 75 тыс., и в конце июня достигло 644 тыс.

«Большинство из них – 483000 – являются гражданами Украины. Следующей по количеству легально трудоустроенных национальной группой в Польше являются белорусы. Эта группа в более чем 10 раз меньше украинской – количество легально трудоустроенных белорусов в Польше колеблется в районах 38 тыс. Далее следуют грузины – примерно 9,5 тыс., а затем граждане Молдовы и России – их в Польше порядка 8000», - сказал пресс-секретарь Управления социального страхования.

Больше всего иностранные работники востребованы в таких польских отраслях как промышленность, строительство и логистика, которые продолжают ощущать дефицит рабочей силы.


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