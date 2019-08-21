США и Румыния подтвердили оппозицию проекту «Северный поток – 2» 21.08.2019, 16:55

Они отметили, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности.

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту «Северный поток – 2» и предостерегли, что он усиливает зависимость стран Европы от России, передает «Голос Америки».

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи президента США Дональда Трампа и президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.

«Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком – 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России», – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что «ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы».

«Соединенные Штаты и Румыния рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом улучшить инвестиционный климат в области энергетики в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам», – подчеркивается в документе.

«Северный поток – 2» подвергается критике со стороны США, некоторых стран Восточной Европы, Северной Европы и стран Балтии, которые опасаются, что

«Северный поток – 2» сделает Европу заложницей Москвы.

Между тем страны Северной Европы, в особенности Германия, заостряют внимание на экономических выгодах.

«Северный поток – 2» – один из нескольких российских проектов по обеспечению прямого доступа ведущего мирового производителя газа к его крупнейшим европейским рынкам в обход Украины.

В прошлом году президент Трамп подписал закон, дающий ему право вводить санкции против компаний, участвующих в проекте, мотивируя это тем, что Германия может стать «пленницей» Москвы.

В ответ Москва назвала атаки Трампа попыткой продвижения американского сжиженного природного газа в Европе.