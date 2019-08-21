закрыть
21 августа 2019, среда, 18:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Линейка в 10.00, а первый урок - в 8.30. Как быть родителям?»

7
  • 21.08.2019, 17:33
  • 1,581
«Линейка в 10.00, а первый урок - в 8.30. Как быть родителям?»

Минобразования о том, как пройдет 2 сентября.

В редакцию tut.by пишут родители школьников. Есть те, кто возмущается, что линейки пройдут в понедельник, 2-го сентября. Другие недоумевают, для чего проводить первый урок перед торжественной частью, а не после нее. Поинтересовались у Министерства образования, почему в этом году линейки пройдут в понедельник и можно ли поменять местами линейку и уроки.

— Торжественные линейки пройдут в 10.00 2 сентября. А первый урок будет проходить в 8.30. Всегда началом учебного года была линейка. Дети нарядные, с цветами, с родителями идут в школу. А как на этот раз? Привести детей к 8.30 в школу, потом или идти домой, или сидеть под дверями школы? — пишет мама четвероклассника.

В пресс-службе Министерства образования объясняют: что провести сначала — линейку или первый урок — решает администрация учреждения образования.

— Каждая школа сама определяет время. У кого-то сначала пройдет линейка, а затем — первый урок, в каких-то школах — наоборот: сначала урок, затем торжественная линейка.

Традиционно в первый учебный день в школах проходят уроки, посвященные Родине. В этом году его темой станет строка из стихотворения Янки Купалы «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!».

Почему министерство рекомендовало провести линейки в понедельник, 2-го сентября?

— По Кодексу об образовании, учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, — рассказывают в пресс-службе. — Так как в этом году 1-е сентября приходится на воскресенье, мы рекомендуем начать учебный год с понедельника, 2-го сентября, — рассказывают в ведомстве.

В этом году в первый класс пойдет 115 тысяч детей, что почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего в Беларуси будет учиться 1 миллион 30 тысяч человек.

В 2019 году на работу в учреждения образования придет 4347 молодых специалистов.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова