Reuters: «Роснефть» перевела новые контракты на оплату в евро из-за возможных санкций 21.08.2019, 17:43

Ранее основной валютой был доллар США.

«Роснефть» уведомила зарубежных покупателей о переводе новых контрактов на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщили пять источников в отрасли агентство Reuters (перевод - «Новая газета»). Ранее основной валютой был доллар США.

Эта мера необходима для снижения последствий от возможных американских санкций, поясняет агентство. Переговоры о переводе контрактов на евро начались в прошлом году, тогда же «Роснефть» ввела в условия контрактов штрафы за невыплаты из-за санкций.

Впервые Роснефть указала евро по умолчанию валютой платежа на прошлой неделе в тендере по поставке нафты, отмечает Reuters. Для перевода компания предлагает пользоваться валютным курсом агентства Bloomberg.

Добиваться перевода рассчетов из доллара в евро в прошлом году также начали и другие российские нефтегазовые компании, в том числе «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». В частности, доля евро в рассчетах с китайскими покупателями в первые три месяца 2019 года дошла до 38%, тогда как на доллар пришлось меньше половины платежей. Большая часть новых платежей в евро пришлась на экспорт сырой нефти, отмечал РБК.