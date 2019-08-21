Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген
- 21.08.2019, 18:26
Трамп отложил поездку в Данию из-за высказываний премьер-министра Фредериксен о возможной покупке США Гренландии.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что удивлена и огорчена отменой визита президента США Дональда Трампа в Копенгаген. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телерадиокомпания DR.
«Я, конечно, и огорчена, и удивлена, что президент Соединенных Штатов отменил государственный визит. Как и многие другие, я с нетерпением ждала визита, и мы были в процессе подготовки», — сказала она на пресс-конференции.
Фредериксен добавила, что отмена визита не изменит хороших отношений между Данией и США, не затронет стремление к более тесному сотрудничеству между странами, а также не повлияет на бизнес и вопросы безопасности. По ее словам, Вашингтон является одним из самых важных союзников Копенгагена.
Трамп отложил поездку в Данию из-за высказываний премьер-министра Фредериксен о возможной покупке США Гренландии. Они стали ответом на слова американского президента о том, что США «стратегически» интересна покупка Гренландии. В ответ Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной. Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен отмечал, что страна не продается.
Королевская семья Дании также выражала удивление тем, что американский лидер отложил поездку в Копенгаген. Трамп планировал визит в Данию 2–3 сентября.