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Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген

  • 21.08.2019, 18:26
Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в Копенгаген
Метте Фредериксен

Трамп отложил поездку в Данию из-за высказываний премьер-министра Фредериксен о возможной покупке США Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что удивлена и огорчена отменой визита президента США Дональда Трампа в Копенгаген. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телерадиокомпания DR.

«Я, конечно, и огорчена, и удивлена, что президент Соединенных Штатов отменил государственный визит. Как и многие другие, я с нетерпением ждала визита, и мы были в процессе подготовки», — сказала она на пресс-конференции.

Фредериксен добавила, что отмена визита не изменит хороших отношений между Данией и США, не затронет стремление к более тесному сотрудничеству между странами, а также не повлияет на бизнес и вопросы безопасности. По ее словам, Вашингтон является одним из самых важных союзников Копенгагена.

Трамп отложил поездку в Данию из-за высказываний премьер-министра Фредериксен о возможной покупке США Гренландии. Они стали ответом на слова американского президента о том, что США «стратегически» интересна покупка Гренландии. В ответ Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной. Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен отмечал, что страна не продается.

Королевская семья Дании также выражала удивление тем, что американский лидер отложил поездку в Копенгаген. Трамп планировал визит в Данию 2–3 сентября.


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