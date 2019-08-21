закрыть
21 августа 2019, среда, 18:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые назвали преимущество избыточного веса

  • 21.08.2019, 18:29
Ученые назвали преимущество избыточного веса

Команда специалистов поделилась результатами изучения влияния избыточного веса на организм.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на некое исследование российских ученых под названием «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы», команда специалистов занялась изучением влияния избыточного веса на организм ещё в 2010 году, в период аномальной летней жары. С тех пор исследователям удалось собрать множество данных о влиянии жаркой погоды на здоровье человека.

Результаты исследования показали, что вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела отнюдь не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Наоборот, в докладе отмечено наличие положительной корреляции между массой тела и качеством жизни в этот период. Всё дело в том, что жировая прослойка под кожей защищает организм от перегрева.

Удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому подкожная ткань препятствует прохождению в организм избыточного тепла. По этой причине тучные люди более чувствительны к умеренному тепловому стрессу. Но когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, у худых людей потеря тепла путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных.

В то же время не стоит забывать и о том, что воздействие высокой температуры на организм человека может усугублять такие заболевания, как сахарный диабет, болезни лёгких, различные неврологические и психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек и даже пагубно влияет на сон. «Жарой» в докладе называют три или более последовательных дня со среднесуточными температурами выше +23 градусов.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова