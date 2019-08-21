Ученые назвали преимущество избыточного веса 21.08.2019, 18:29

Команда специалистов поделилась результатами изучения влияния избыточного веса на организм.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на некое исследование российских ученых под названием «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы», команда специалистов занялась изучением влияния избыточного веса на организм ещё в 2010 году, в период аномальной летней жары. С тех пор исследователям удалось собрать множество данных о влиянии жаркой погоды на здоровье человека.

Результаты исследования показали, что вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела отнюдь не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Наоборот, в докладе отмечено наличие положительной корреляции между массой тела и качеством жизни в этот период. Всё дело в том, что жировая прослойка под кожей защищает организм от перегрева.

Удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому подкожная ткань препятствует прохождению в организм избыточного тепла. По этой причине тучные люди более чувствительны к умеренному тепловому стрессу. Но когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, у худых людей потеря тепла путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных.

В то же время не стоит забывать и о том, что воздействие высокой температуры на организм человека может усугублять такие заболевания, как сахарный диабет, болезни лёгких, различные неврологические и психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек и даже пагубно влияет на сон. «Жарой» в докладе называют три или более последовательных дня со среднесуточными температурами выше +23 градусов.