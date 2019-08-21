В Барановичах работникам с июня не платили зарплату 21.08.2019, 18:37

Пришлось вмешаться органам прокуратуры.

Нарушения трудового законодательства были выявлены Барановичской межрайонной прокуратурой в филиале «Барановичское монтажное управление» ОАО «Белсантехмонтаж-2». Предприятие задолжало 54 своим сотрудникам даже не июльскую, а июньскую зарплату в размере 23 тысячи рублей. Ее должны были выдать до 30 июля, но все сроки вышли, а денег люди так и не увидели, пишет vb.by.

Зато сразу после вмешательства прокурора директор предприятия вместе с бухгалтерией изыскал необходимые средства и в тот же день погасил задолженность перед работниками. Однако прокурор инициировал начало административного процесса по ч. 1 ст. 9.19 КоАП в отношении руководителя, по вине которого сотрудникам выплатили заработную плату несвоевременно.