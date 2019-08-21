Документы о подключении Турции к российскому SWIFT нашли на свалке в Подмосковье 21.08.2019, 18:41

Минфин РФ подтвердил их подлинность.

РФ и Турция в июле провели срочные переговоры о подключении турецких компаний и банков к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России, передает finanz.ru.

Телеграм-канал Baza в понедельник опубликовал фотографии документов, найденных на свалке в Подмосковье, в одном из которых упоминались переговоры в Минфине РФ по организации платежей в нацвалютах, включая обслуживание российских карт "Мир" в Турции и подключение банков и компаний этой страны к СПФС. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил Блумберг факт проведения таких переговоров.

"Обсуждалась целесообразность подписания меморандума на этих переговорах, решили, что надо над этим работать и вот сейчас над этим работаем, - сообщил Моисеев по телефону. - Теперь нам надо подписать меморандум и дальше уже, в зависимости от того, что будет в меморандуме, будем определяться".

СПФС была создана в 2014 году с целью снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойного оказания услуг по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT. В июле президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон, позволяющие центробанку РФ подключать иностранцев к СПФС, в которой пока участвуют только российские организации. По словам Моисеева, уже подписан меморандум по присоединению китайских банков к СПФС и в настоящее время ведутся работы на уровне технических экспертов.

Россия за последние два года значительно снизила долю доллара в международной торговле и в резервах на фоне санкций со стороны США и угрозы ограничения расчетов в американской валюте для ведущих госбанков. Президент Владимир Путин в ноябре 2018 года отмечал, что сделка по продаже С-400 Турции прошла не в долларах.

В Турции карты Мир принимает Turkiye Is Bankasi A.S. и РФ рассчитывает, что работа регуляторов двух стран обеспечит использование и в других турецких банках, сообщил в июле министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Моисеева, уже подписан меморандум по присоединению китайских банков к СПФС и в настоящее время ведутся работы на уровне технических экспертов.

В пресс-службе Минфина сообщили, что "запросили пояснения" у организации, занимающейся вывозом твердых бытовых отходов из министерства.