Игры в имитацию
- Гарри Каспаров
- 21.08.2019, 19:00
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При имитационной демократии имитационной становится и правозащита.
Вся российская правозащита в двух новостях:
"Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к трем спецдокладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний — из-за разгона акций протеста в Москве";
"Совет по правам человека при президенте РФ обратился к руководителям МВД, Росгвардии и Следственного комитета с просьбой проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов, прошедших в Москве".
При имитационной демократии имитационной становится и правозащита — эти послания заставляют в который уже раз вспомнить Высоцкого:
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
Гарри Каспаров, kasparov.ru