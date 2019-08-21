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Игры в имитацию

  • Гарри Каспаров
  • 21.08.2019, 19:00
  • 1,376
Игры в имитацию
Гарри Каспаров

При имитационной демократии имитационной становится и правозащита.

Вся российская правозащита в двух новостях:

"Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к трем спецдокладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний — из-за разгона акций протеста в Москве";

"Совет по правам человека при президенте РФ обратился к руководителям МВД, Росгвардии и Следственного комитета с просьбой проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов, прошедших в Москве".

При имитационной демократии имитационной становится и правозащита — эти послания заставляют в который уже раз вспомнить Высоцкого:

С уваженьем, дата подпись,

Отвечайте нам, а то

Если вы не отзовётесь,

Мы напишем в "Спортлото".

Гарри Каспаров, kasparov.ru


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