Алексей Бага: В «Астане» очень хороший подбор футболистов 21.08.2019, 19:15

Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ поделился ожиданиями от матча с «Астаной».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча с "Астаной" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Довольны ли, что попали на "Астану" в Лиге Европы?

- Здесь выбирать не приходится. Добраться до плей-офф уже большая работа. Жеребьевка дело такое.

- Как относитесь к дождю?

- Очень положительно. У нас страна лесов, когда идет дождь, много грибов. Это плюс.

- Искусственное поле — проблема для БАТЭ?

- В чемпионате нашей страны мы часто играем на синтетике, и в еврокубках, поэтому думаю, мы быстро приспособимся. "Астана" — сильная команда. Мы были здесь в 2016 году, она была сильна. Также и сейчас. Очень хороший подбор футболистов, сильный тренер. Нас ждут два тяжелейших матча.

- Довольны ли вы, что начинается плей-офф на выезде?

- У нас были разные сценарии. Мы принимаем это как должное. Нужно принимать все правила игры.

- Есть ли у вас проблемы?

- В Минске остались наш основной вратарь и центральный защитник. Остальные все здесь. Решение по составу будет принимать завтра, хотя прикидки уже есть. Если говорить о травмах, то только два человека могут нам не помочь.

- Кого можно выделить в составе "Астаны"?

- В каждой линии есть свои лидеры. Постников, Маевский, Томасов — сильные футболисты.

- Стал ли БАТЭ сильнее за эти два года?

- Можно долго рассуждать. Мы потеряли 8 игроков основного состава, поскольку они выбрали другие команды. Когда теряем 8 человек основы и все равно доходишь до плей-офф, в этом есть своя изюминка.

- Вы будете довольны счетом 0:0?

- Могу ответить 29-го вечером.

- Какие у вас ожидания от матча?

- Ожидание праздника. Еврокубки — это болельщики, стадион, какой-то свой антураж. Не открою Америки, что нашим чемпионатам не хватает матчей, которые проходит при полных трибунах. Потом будут какие-то тонкости игровые

- Для вас будет трагедией вылет от "Астаны"?

- Мне часто об этом спрашивают. Трагедия? Я бы убрал это слово из лексикона о спорте. Вокруг много других страшных вещей помимо спорта. Обе команды хотят пройти дальше. Конечно, это неприятно, каждый хочет получить свои дивиденды, но трагедией я бы это не назвал, — цитирует Багу sports.kz.

Матч "Астана" — БАТЭ пройдет 22 августа. Начало — в 17.00 по белорусскому времени.