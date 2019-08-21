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Оказалось, не те льготы

  • 21.08.2019, 19:40
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Оказалось, не те льготы
Новый дом с арендным и социальным жильем в Климовичах

Как (не) сработал указ о развитии юго-востока Могилевщины — ни один крупный инвестор так и не пришел.

Помочь регионам, у которых отставала экономика и никакие денежные вливания это не исправляли, четыре года назад решил президент. Александр Лукашенко подписал указ, который должен был привлечь на юго-восток Могилевской области крупных инвесторов и специалистов — чтобы те работали, жили и развивали регион. Что из этого вышло, мы уже краем уха слышали после визита президента в Костюковичский район. А теперь tut.by обстоятельно разобрался, сработал ли указ и что его ждет после актуализации. Спойлер: ни один крупный инвестор на юго-восток так и не пришел.

Что за указ

Указ № 235 от 8 июля 2015 года касается семи районов Могилевской области: Кричевского, Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, Славгородского, Чериковского и Хотимского. До 2020 года этим регионам дали льготы — предполагалось, что существенные — для развития социальной сферы и экономики:

► вновь созданные на этой территории после 1 июля 2015 года предприятия могут получить преференции в виде построенной за счет республиканского и областного бюджетов инженерной инфраструктуры;

► новые юрлица могут получить снижение размера обязательных страховых взносов — с 35% до 24% и уменьшение на 3% подоходного налога для работников этих предприятий и производств;

► жители этих семи районов районов могут купить, построить или реконструировать жилье на этой территории, получив 1%-ный кредит на 20 лет. Важное условие — работать на местных предприятиях не менее 10 лет с момента заключения кредитного договора.

Что из этого вышло. Плюсы

Оценивая, сыграл ли указ № 235 какую-то роль в развитии юго-восточного региона Могилевской области, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар отвечает: однозначно да, определенную роль сыграл — даже несмотря на то, что регион лишился главного инвестпроекта программы развития (но об этом чуть позже), а сельское хозяйство не вышло на запланированные параметры. Да и в целом, конечно, отдачи ожидали большей, особенно в сфере производства. Но и позитив есть, утверждает зампред.

Итак, что позитивного видит в результате облисполком. За время действия указа привлечено 770 млн рублей инвестиций в основной капитал, созданы 193 коммерческие организации, трудоустроено более 15,5 тыс. человек, из них почти 12 тысяч — ранее безработных. Конкретно на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств трудоустроено более 2 тыс. человек.

Все это позволило за время действия программы увеличить экспорт на этой территории в 1,6 раза — с 69 млн долларов в 2015 году до 113 млн в 2018-ом. Дотационность юго-востока в целом и каждого из семи регионов в отдельности из республиканского и областного бюджетов снизилась на 7,2%.

— Да, она все еще значительная, но эти регионы стали больше зарабатывать, — поясняет Руслан Страхар. — Это означает, что в бюджетах появились средства на собственные нужды, на социальные проекты.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Теперь более детально. В сфере промышленности галочку «выполнено» поставили напротив пунктов о модернизации цементных заводов. В частности — переводе их на местные виды топлива, то есть торфобрикет.

В результате доля местных видов топлива на этих заводах увеличилась до 30%. Качество и объемы продукции остались прежними, затраты снизились. Плюс задействовали торфобрикетное предприятие в Быхове, организовав ему постоянного клиента с регулярными крупными заказами.

Цементный кластер пополнил в Кричевском районе новый завод по производству цементно-стружечных плит, который открыл «Белзарубежстрой». Пищевой — производство кукурузных палочек «Домочая».

Частное предприятие деревообработки «Кронотекс-Вуд» в Славгороде.

Выделяет Страхар лесную отрасль. Построены деревообрабатывающие цеха в Климовичском, Костюковичском, Краснопольском лесхозах, сушильные комплексы — в Краснопольском и Чериковском. Плюс лесхозам закуплена техника. В результате объем переработки древесины увеличился в 1,6 раза и выращивать леса стали тоже больше. Следующий шаг — строительство в Краснополье нового комплекса по производству пеллет в 2020—2021 годах.

Торговля тоже справилась с планом: построены два магазина в Костюковичах, один — в деревне Барсуки Климовичского района.

Открытие магазина в деревне Барсуки Климовичского района в рамках проекта развития юго-восточных регионов Могилевщины. Фото: rodniva.by

В сегменте малого и среднего бизнеса открылись несколько производств, создав новые рабочие места. В Костюковичском районе — белорусско-российский частный завод литейного производства мощностью 85 тонн в месяц и производство топливных брикетов «Древопил». В Краснопольском районе «Лескурсинвест» занимается деревообработкой, а «Спилхард» реализует по сути два инвестиционных проекта.

Свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов в год уже построил в деревне Перегон Славгородского района могилевский мясокомбинат для загрузки своих производственных мощностей. Это на сегодняшний день самый крупный проект программы развития юго-востока. Для него как раз брали кредит в Банке развития в рамках указа.

Строить свинокомплекс для загрузки собственных мощностей могилевский мясокомбинат начал в 2017 году. И уже в этом сюда привезут маточное поголовье беконной, то есть мясной породы датской селекции. В середине сентября 2020 года намечена первая поставка партии свиней на мясокомбинат, рассказывает и. о. начальника свиноводческого комплекса Юрий Тимощенко. Еще через 2 месяца тут получат уже свой материал для увеличения поголовья.

Свинокомплекс типовой — точно такой же работает в сельскохозяйственном дочернем предприятии «Авангард» Могилевского района, которое относится к Могилевскому отделению Белорусской железной дороги. Проект славгородского комплекса идентичен могилевскому. «Зачем изобретать велосипед? Все должно быть экономически целесообразно», — объясняет председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта.

Свинокомплекс максимально автоматизирован, но и ручной работы много: сортировку поголовья будут проводить сотрудники — общая их численность будет 48 человек, включая сторожей. Персонал еще набирают, ведь требования довольно высокие.

Все, кто заходит и выходит из сараев, будут подвергаться полной санобработке и получать полный комплект спецодежды. Стирать форму будут тут же

Полный замкнутый цикл обеспечит свой комбикормовый завод — тут же, на территории свиноводческого комплекса. Он будет обеспечивать только это предприятие. На убой свиней будут возить на могилевский мясокомбинат, хотя своя ветеринарно-санитарная бойня есть и на комплексе.

«Красный пищевик» также воспользовался льготами указа и выкупил на аукционе пустующие несколько лет площади перерабатывающего завода в Славгороде, который занимался сушкой овощей и плодов. Завод проработал недолго и закрылся из-за нерентабельности. «Красный пищевик» переоборудовал цеха и будет выпускать тут мед — пробный запуск уже прошел в Бобруйске, а первые поставки предназначены для Америки. К 2020 году в Славгороде будут выпускать еще и мармелад — возможности позволят производить до 3 150 тонн в год.

Пока на территории предприятия «Красный пищевик — Славгород» выпускают паллеты для собственных нужд

Белорусский частный лесозаготовитель «Кронотекс-Вуд» воспользовался льготами указа и открыл в Славгороде производство лесоматериалов. Причем активный выпуск продукции начался только в этом году. Частник занял территорию закрывшегося лет 10 назад завода железобетонных изделий и параллельно делает реконструкцию старого административного здания и благоустройство территории. Он поставляет продукцию в ЕС, страны Прибалтики и уже совместно с иностранной компанией собирается инвестировать в еще одно производство в сфере деревообработки.

— У него уже работает около 100 человек — это вновь созданные места. Будет еще около сорока. «Красный пищевик» также создаст 100−120 рабочих мест. Плюс сюда за специалистами приедут их семьи. Это то, о чем говорил президент: людям нужны работа, хорошая зарплата. А жильем мы всех обеспечим, — говорит председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта. — Все эти юрлица зарегистрированы в районе, так что налоги останутся тут, и мы сможем развивать социальную инфраструктуру.

Что из этого вышло. Минусы

В целом в сельском хозяйстве выполнить запланированное не удалось, констатирует зампред Руслан Страхар. Причины — несоблюдение технологических регламентов в растениеводстве, отсутствие проработанной структуры посевных площадей, а местами и явные факты бесхозяйственности. Об этом говорил и президент, когда неделю назад приезжал в Могилевскую область.

— Ставилась задача прирасти в производстве зерна, молока, выращивании скота. В итоге — существенный недобор, — говорит Страхар. — Определенную роль сыграли и климатические условия, но все равно облисполком расценивает в качестве главных причин все вышеперечисленное. Это отразилось на выручке и, как следствие, на эффективности сельскохозяйственной отрасли в целом.

Не выгорел и важный инвестпроект по развитию Климовичского района — строительство комплекса по производству мяса индейки. Литовский инвестор ARVI group собирался занять для этого площади бывшего аэродрома в деревне Барсуки. Главным источником финансирования был кредит, и его инвестор не получил — банк отказал в выдаче. В итоге площадку аэродрома сейчас рассматривают под другие производства.

Отказал банк в кредитах и сельским хозяйствам — они и так оказались сильно закредитованы. А еще свою роль сыграло то, что механизм использования кредитных ресурсов под конкретный указ, а не под госпрограмму, только дорабатывали 2 года.

В итоге воспользовались кредитами всего пять проектов: это строительство свинокомплекса в Славгородском районе, модернизация двух производственных участков и строительство двух магазинов в системе потребкооперации.

Напомним, проект развития юго-востока Могилевской области предусматривал, что бизнес, в том числе крупный, придет в регион за льготами, которые предоставило государство. Люди останутся и придут следом — за работой и высокими зарплатами. А жилье они смогут построить в кредит под 1%.

Парк в Климовичах

На деле же вышло, что льготы крупный бизнес не заинтересовали настолько, чтобы инвестор отказался от условных Смолевичей под Минском в пользу Хотимска, говорит Руслан Страхар:

— Мы видим, что преференции, которые были заложены в этом указе, не сыграли в полной мере, не явились определяющим фактором при принятии инвестором решения об открытии производства именно в этом регионе. Крупные и средние инвесторы по-прежнему отдают предпочтение Минску, Минской области, областным центрам. Им нужны квалифицированные кадры, лучшая инфраструктура и понятные условия. Потому юго-востоку сложно конкурировать с той же СЭЗ — там все давно ясно, есть многолетний опыт других инвесторов. Если говорить о китайских инвесторах, то очень сложно конкурировать с «Великим камнем», где есть не только преференции, но и инфраструктура, в том числе аэропорт.

В итоге на юго-востоке активизировались, главным образом, только местные предприниматели. За первое полугодие 2019 года в регионе зарегистрировали 24 юрлица (но и ликвидировали одиннадцать). Прекращена деятельность 120 ипэшников, а зарегистрировано 188 новых. В итоге, конечно, общее количество выросло, и сферы их деятельности разные, что хорошо. Правда, говорить о том, что это произошло только лишь благодаря указу, неверно. Скорее, сыграла роль совокупность факторов.

Упор на сельское хозяйство принять, людей мотивировать

Проект развития юго-восточных регионов Могилевской области в итоге обращается в развитие на этой территории сельского хозяйства. Это логично, говорит Рулан Страхар: юго-восток — исторически аграрный регион, плюс четыре из семи районов имеют сугубо аграрную направленность.

Если конкретно — тут будут развивать свиноводческое хозяйство. Начало — свинокомплекс в Славгородском районе. Продолжение следует. Идут переговоры с инвесторами, банками по строительству крупного свиноводческого комплекса в Кричевском районе. Он по задумке будет являться репродуктором, а откармливать скот будут на других площадках на территории юго-востока. Еще один свинокомплекс собираются строить в Климовичском районе.

— Дело в том, что на сегодняшний день Могилевская область не обеспечивает себя в полном объеме свининой, — объясняет зампред облисполкома. — Потому есть большой дефицит на внутреннем рынке и мы будем его закрывать. К тому же существующие свинокомплексы будут сильно уступать новым, построенным по современным технологиям, которые смогут конкурировать и на внешнем рынке.

Развитие свиноводства, по словам Страхара, подтолкнет и развитие растениеводства в юго-восточных регионах. Чтобы обеспечить будущее поголовье свиней кормами, сейчас уже выстраивается специальная программа. По цепочке поднимутся и культура земледелия, и развитие сельхозпредприятий, которые будут в этом задействованы.

Про коров тоже не забыли. Тут решили двигаться по двум направлениям. Первое — получить больше мяса и молока на уже существующих комплексах и с учетом имеющегося поголовья. Для этого в том числе максимально задействуют пойменные угодья, где из-за рельефа выращивать культуры тяжело, но есть много хорошего и практически бесплатного корма. В поймах скот будет на свободном выпасе, а значит затраты на его выращивание серьезно снизятся.

После открытия для движения по новому мосту через реку Сож в Славгороде доступными станут 13% территории района, в том числе пойменные луга

И так как ожидаемого всплеска в бизнесе не получилось, областная власть видит и уже предложила несколько вариантов по корректировке первоначальных пунктов указа. Например, приманить бизнес дополнительными, более существенными и понятными льготами. Людей вот, например, жильем, причем предложение внесли по молодым специалистам и многодетным семьям.

А еще — зарплатами. В сельском хозяйстве, например, ее теперь будут начислять по-другому — по крайней мере, облисполком уже разработал рекомендации выстроить систему иначе. А именно, привязать размер зарплаты не к выполнению прогнозных показателей, а к выручке хозяйства. Так в итоговом результате труда будут заинтересованы все сотрудники, от скотника до главбуха. А еще цифры для выполнения показателей можно приписать, а вот размер выручки — нет.

— Мы столкнулись с проблемой дефицита кадров и потому решили пересмотреть механизм оплаты труда в части стимулирования всех, кто занят в сельском хозяйстве, — пояснил Страхар. — Причем это касается всей области, а не только юго-востока. Выручка ведь непосредственно влияет на пополнение казны каждого хозяйства. Если раньше, например, от объема полученного молока прямо пропорционально зависела зарплата только доярок, то теперь в этом заинтересована вся цепочка. Агроном и механизаторы — в получении качественного корма для скота, ветврач — в должном уходе за животным, скотник — в содержании скота. В конечном счете все это нацелено на жесткое соблюдение технологических регламентов на всех этапах.

По его словам, то, как все это сработает, во многом зависит и от людей, сотрудников нынешних и будущих предприятий. И первое, что ждут от них, — это высокой культуры поведения, причем не только на работе.

В обеспечении жильем проблем нет, говорит Страхар. На юго-востоке за время действия указа построили 125,8 тыс. м2 жилья, в том числе 57,7 тысяч — с господдержкой. Правда, кто воспользовался кредитом под 1% по указу, посчитать сложно: в сельской местности действует еще ряд льгот, которые в совокупности могут дать такой же итог.

— Мы понимаем, что нужны дополнительные стимулы для привлечения и сохранения населения. Кроме рабочих мест и жилья, это социальная инфраструктура. За период действия указа построены физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснополье, Костюковичах, построена новая школа в Кричеве, в Славгородском районе сделали пристройку к школе с реконструкцией, — перечисляет зампред. — Все это влияет на уровень комфорта жизни населения.


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