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Ниинистьо объяснил Путину, почему в Финляндии нет таких протестов, как в Москве

  • 21.08.2019, 20:28
Ниинистьо объяснил Путину, почему в Финляндии нет таких протестов, как в Москве
Саули Ниинистьо

У финнов существует эффективный контакт между властью и обществом.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо после переговоров с главой РФ в Хельсинки заявил, что в его стране нет таких протестов, как в Москве, так как у финнов существует эффективный контакт между властью и обществом.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я через телевидение наблюдаю за событиями в Москве и других городах. И видимо было бы слишком легкомысленно сказать, что, к счастью, у нас такого нет, такого у нас не происходит (в этот момент Путин улыбнулся - ред.). У нас, все-таки, есть контакт между администрацией, управленческими структурами и гражданским обществом. И это одна из причин, почему у нас такого нет", - сказал он.


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