Великобритания выступила против возвращения РФ в G7 21.08.2019, 20:48

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Борис Джонсон заявил, что Великобритания поддерживает позицию Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не поддерживает возвращение России в клуб высокоразвитых стран Большой семерки (G7) .

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает The Guardian.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении России в G7, он сказал, что это один из вопросов, где Великобритания поддерживает позицию Германии.

Напомним, что правительство Германии выступило против возвращения России в круг развитых стран G7.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8).

Источники Reuters в дипломатических кругах Франции отметили, что возвращение РФ в G7 зависит от прогресса в выполнении Москвой минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в Большой восьмерке связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией минских соглашений, предусматривающих прекращение конфликта на Донбассе.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.