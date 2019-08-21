Сказочный дедушка 21.08.2019, 21:48

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У кремлевского дедушки две большие фобии.

Откровенный Венедиктов, как всегда, в подробностях рисует нам портрет кремлёвского дедушки. Почти "всероссийского старосты". Тот тоже - царил, но не правил. Картинка прямо сказочная.

У дедушки две большие фобии - цветная революция и палка в заднице (из биографии Каддафи). Поэтому всеми процессами в обществе у него занимаются "генералы" и "силовики".

"Смотри, там лежат папки, каждая подписана генералом, (цитирует дедушку Венедиктов) если меня обманут, могу погоны сорвать!" "А твой интернет — сплошная дезинформация".

Мощная иллюзия управления реальностью. Силовой сценарий и насаждение иерархии - единственный способ влиять на мир... "Силовики" должны давить на социум, строя его под "дизайн заказчика". А если не справляются с "течением реки", то с них "срываются погоны". И отдаются другим, - кто способен давить и выстраивать лучше.

Это и есть фантом иерархического мира, в котором живет дедушка, начиная с советских годков. "Давить" - остается (конечно) иллюзией, но чем талантливей "силовик", тем больше лапши он способен повесить на царские уши.

В результате дедушка считает, что он-то в безопасности - и получает от судьбы одни сюрпризы. То "Болотка", то "Июльская буза".

Не понимая, в чём засада, он в панике бежит к ближайшему горшку.

Те же люди из ближнего круга, кто способен объяснять процессы в мире, а не "избивать реки палками", - выкинуты за дверь, потому что дедушка - пуглив. И массовый выход на улицу внуков - сильно его напугал: мираж палки в заднице не даёт ему вздохнуть. (Не зря же он с геем "в душ не пойдёт").

Но похоже, что борьба в кремле только начинается. (Год "транзита" дедушки - общая печаль. В какую сторону "транзит" - совсем не ясно).

Как мы видим, "либералы" из кремля (выкинутые за ненадобностью) перешли в контр-наступление и робко скребутся под дверью в опочивальню, - в которой поселились люди с погонами и выносят из-под дедушки горшки с поносом.

Близкий друг старикана Кудрин из "финансовой очистки" (то есть, из "контрольной палаты") вместе с членом "Озера" Чемезовым срочно прибежали объяснить обосравшемуся шефу, - что пугаться рано, что внуков побили зря, что "общество раздражено" и не надо собственным поносом провоцировать растущую ненависть, которая в ответ на "избиение младенцев" пойдёт на новый круг.

"Оно тебе надо, дедушка?" - пытаются кричать в приоткрытую щель Кудрин с Чемезовым, - пока силовики тащат оттуда горшки с ароматной начинкой.

Но дедушка - стрый, он кряхтит и пердит в горшок, подставленный Золотовым и Патрушевым, и знай себе - трясётся от палки в заднице.

Но и "либералы" - вошли в азарт. Им уже не до приличий и субординации; речь идёт о выживании и доступе к горшку (точнее, к телу). Они прекрасно понимают, что если не выкинут сейчас "силовиков" из опочивальни, - то "палки" прилетят скорее к ним самим. (Образование с фантазией - позволяют увидеть реальный сценарий). Дедуля не успеет даже испугаться. Он просто сдохнет.

И они уже, "воя белугой", колотят кулаками в стенку, крича, что студент Жуков - это не Вера Фигнер и даже не Фаина Каплан. Что он еще ребёнок. Но если избивать "жуковых" и дальше, то раскупят жёлтые жилеты, прикатят чёрные покрышки - и поносом дедушка не отделается..

"Тятя, тятя... Ты хочешь как в Париже?" - скребется Кудрин под дверью. "Опомнись, братан, не губи наше светлое "Озеро"!" - подвывает Чемезов (пока братья-олигархи в панике не знают "куда бечь", поскольку Шенген им после дедушки не светит. А светит сплошная шконка).

В общем, интересно наблюдать за битвой "Чумы с Холерою" и за "уничтожением замыслов человеческих" (выражаясь стилем классика Орлова). "Чума", скорее всего, победит. Потому что дедушка мечтает о контроле за Историей и обществом. Пусть и недолгом - но тотальном.

Как всегда, его ждёт сюрприз.

В конце-концов, идею "палки" - подал обществу он сам. А студенты Жуковы и Кононы выйдут из тюрьмы - новыми людьми..

Александр Хоц, Facebook