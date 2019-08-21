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Как Элтон Джон смотрел матч минского «Динамо»

  • 21.08.2019, 22:00
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Как Элтон Джон смотрел матч минского «Динамо»

Звезда из Британии увидела победу белорусов над ЦСКА.

В мае 1979 года Элтон Джон, уже тогда мировая звезда, приехал с концертами в Советский Союз. Событие знаковое. До того времени по СССР колесили в основном представители соцлагеря, а тут легендарный музыкант из Англии. Элтон Джон стал первым, кто проскочил через железный занавес, пишет «Трибуна».

В СССР британец провел около недели, дав восемь концертов в Ленинграде и Москве – для первого визита певец ограничился двумя столицами. Среди прочего в его программе была прогулка по «Петергофу», посещение «Эрмитажа», а также просмотр футбола. К игре в мяч Джон, как и все англичане, неровно дышал с самого детства, а за пару лет до поездки стал президентом футбольного «Уотфорда». За время его правления лондонцы прорвались из четвертого дивизиона в первый, едва не выиграли титул и вышли в Кубок УЕФА.

Кроме просмотра самого футбола в Москве Элтон очень хотел увидеться с легендарным вратарем Львом Яшиным. Однако встречи не случилось. Есть легенда, что Яшину аккуратно намекнули, что ему, кавалеру ордена Ленина, не стоит идти на встречу с шутом в клоунских нарядах.

По Москве и Питеру британец действительно ходил в очень экстравагантных и ярких нарядах. Носил на шее длинные бусы, заправлял брюки в полусапоги на высоких каблуках. Джон прогуливался без охраны и все, кто узнавал певца, пытались его потрогать.

Первые концерты музыкант дал в Ленинграде, а потом перебрался в Москву. И за день до первого концерта посетил матч чемпионата СССР между ЦСКА и минским «Динамо». Игра проходила на стадионе армейцев на 3-й Песчаной улице. Элтон Джон болел за россиян, но белорусы победили 2:1. Счет с пенальти открыл Александр Прокопенко, а в середине первого тайма Владимир Курнев классно исполнил штрафной. Москвичи сумели забить только один мяч – пенальти реализовал Юрий Чесноков.

Британец смотрел игру не в ложе для почетных гостей, а на трибунах рядом с обычными болельщиками. Очевидцы вспоминают, что Джон был весь в игре. Кричал, вскакивал на опасных моментах, охал и ахал.

– Шли на матч рядом с Элтоном Джоном. Я ж не знал, кто это такой. Думал, парень не в себе, раз надел шаровары и рубашку атласную. А еще вроде и серьга в ухе. Но возле него крутилось много людей. А мне барабанщик «Песняров» Саша Демешко сказал, что это певец Элтон Джон из Англии. Я его не знал, но на всякий случай попросил расписаться на нескольких матчевых программках. Подметил, что фломастер у него был иностранный, у нас таких в продаже не было. Он мне расписался. А я по приезде в Минск все программки подарил, – вспоминал администратор «Динамо» тех лет Леонид Василевский.

– Элтон Джон приглашал меня в «Уотфорд»! – вспоминает Владимир Курнев. – Я мяч в той игре забил: с Прокопом хорошо штрафной разыграли. В «Физкультурнике Белоруссии» была заметка, где рассказывалось, что англичанин был восхищен моей игрой. Вообще меня много где хотели видеть. Как-то на сборах сыграли против дрезденского «Динамо», и я немцам приглянулся, но тогда уехать из Союза было очень тяжело. Джон – единственная мировая звезда, при которой играл. Если же говорить про нашу страну, то Петр Машеров, когда был первым секретарем БССР, захаживал на трибуны и в раздевалку. Но вообще во время игр мы не могли знать, кто на трибунах. Только потом узнавали, если был кто-то.

– Я сидел неподалеку от Элтона: его кепка буквально болталась перед глазами, – вспоминает еще один динамовец Людас Румбутис. – Я тогда не попал в 18, и наш администратор Леонид Василевский усадил меня где-то на трибуне. Вдруг приходит Элтон Джон и садится на пару рядов ниже. Я его узнал, все-таки увлекался музыкой. Меня очень поразила его кепка – в те временя в Союзе такие головные уборы не носили – и бакенбарды. Ну и рыжие волосы, которые торчали из-под кепки. Он реально жил игрой и смотрел очень эмоционально. Думаю, ему понравилось. Чемпионат Союза был тогда на уровне! Почти все клубы доходили до весенней стадии еврокубков.

Могу сказать, что англичанина особо не узнавали: никто не кидался за автографами. У меня была такая возможность, но под руками не оказалось ручки и листочка. Тем не менее, его роспись у меня есть. В 1990 году были в Англии с брестским «Динамо». Когда президент «Бернли» узнал, что я меломан, то подарил мне первую пластинку Элтона Джона с автографом. В свое время они жили неподалеку друг от друга и певец подписал ему пять экземпляров. Один из них теперь у меня.

В ту пору в Союз мало кто приезжал. В основном колесили югославы, поляки, чехи и болгары. Джон стал первой мировой звездой, доехавшей до нас. Но народ выкручивался, как мог. Помню, в 1976-м во Дворце спорта играла британская группа Dooley Family. Первую часть концерта они исполняли свои песни, а вторую – из репертуара Queen. Это был разрыв! Такой же «трюк» провернул в Вильнюсе болгарин Эмил Димитров. Половину концерта он пел свое, а потом ушел со сцены, и его группа до конца вечера стала лабать Uriah Heep. Все ошалели! И про Димитрова сразу забыли.

Людас Румбутис крайний справа

Поговаривают, что на игру Элтона Джона пригласил барабанщик легендарных «Песняров» Александр Демешко, который был большущим фанатом футбола и «Динамо».

– «Динамо» любили многие белорусские звезды, – продолжает Румбутис. – Тот же Владимир Мулявин после матчей нередко заходил в раздевалку. А Демешко так это вообще! Они с Прокопенко кореша были. У Шуры в Москве была квартира. Мы приезжаем на игру – он уже там. И чуть ли не на каждую нашу тренировку ходил. Все время был с командой.

После финального свистка матча в 1979-м Элтон Джон спустился в раздевалку москвичей – до белорусов не добрался – и получил в подарок мяч с автографами всех игроков.

Много лет спустя, в 2014-м, во время первого визита с концертом в Минск англичанин отметил, что та игра ему очень понравилась, и назвал себя счастливцем, которому удалось увидеть футбол по другую сторону железного занавеса.


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