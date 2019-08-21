Банки готовятся к дефолту Аргентины 1 21.08.2019, 22:06

Инвесторы потеряют 60-70% вложенных денег, прогнозируют Bank of America и Citi.

Спустя всего около двух лет с тех пор, как Аргентина произвела фурор на рынках, продав 100-летние облигации на $2,75 миллиарда, назревает возможность очередной реструктуризации долга страны после сокрушительного поражения президента Маурисио Макри на праймериз, передает finanz.ru.

Инвестменеджеры и аналитики Citigroup Inc. и Bank of America Corp. предупреждают, что инвесторы, скорее всего, получат менее 40 центов на доллар по бондам Аргентины, если страна третий раз за два десятилетия откажется от своих обязательств.

Облигации подобрались достаточно близко к этим уровням на прошлой неделе, когда некоторые бонды торговались всего по 45 центов на опасениях, что Альберто Фернандес, баллотирующийся в связке с бывшим президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, отыграет назад дружественную рынкам повестку Макри. Доходность самых коротких долларовых бондов Аргентины поднималась выше 50%. С того времени активы немного восстановились, но вмененная вероятность дефолта в ближайшие пять лет составляет 83%, свидетельствуют данные CMA.

"Вероятность реструктуризации в следующем году высока, учитывая большие финансовые потребности, ограниченный доступ к рынкам и бюджетные трудности в условиях рецессии, - написал в обзоре Клаудио Иригойен, руководитель стратегии Bank of America Merrill Lynch по облигациям и валютам стран Латинской Америки в Нью-Йорке. - Ситуация с бюджетом и финансами неустойчива, и у рынков пока мало доверия".

Если это произойдет, стоимость возмещения по долларовым облигациям, вероятно, окажется ниже 40 центов, прогнозирует Иригойен. Эта оценка несколько оптимистичнее, чем от Citigroup, который говорит, что держатели облигаций, скорее всего, получат немногим более 30 центов в случае неплатежей по гособлигациям.

В понедельник экономический советник Фернандеса Гильермо Нильсен сказал, что у политика нет планов реструктурировать облигации страны.