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В четверг в Беларуси прогнозируется до +25

  • 21.08.2019, 22:09
В четверг в Беларуси прогнозируется до +25

Днем будет преимущественно без осадков.

В четверг, 22 августа, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью и утром преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью температура воздуха ожидается +9...+15, по юго-востоку будет 16-18 тепла. Днём воздух прогреется до 19-25 выше нуля.


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