В четверг в Беларуси прогнозируется до +25 21.08.2019, 22:09

Днем будет преимущественно без осадков.

В четверг, 22 августа, в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью и утром преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью температура воздуха ожидается +9...+15, по юго-востоку будет 16-18 тепла. Днём воздух прогреется до 19-25 выше нуля.