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Макрон назвал ошибкой возвращение России в G7

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  • 21.08.2019, 22:45
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Макрон назвал ошибкой возвращение России в G7
Эмманюэль Макрон
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Франции уточнил свою позицию по возвращению к формату G8 с участием РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил свою позицию по возвращению к формату G8 с участием России. По его словам, было бы стратегической ошибкой вернуться к старому формату, не разрешив кризис в Украине, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Макрон уточнил, что приглашение России без всяких условий может быть воспринято как признак слабости G7. Однако в перспективе он допустил возвращение страны к международному клубу.

О том, что именно Макрон предложил по телефону Дональду Трампу пригласить Россию на саммит «Семерки» в 2020 году, ранее сообщил телеканал CNN. Официального подтверждения этой информации не было.

Спустя несколько часов дипломатический источник агентства Reuters во Франции рассказал, что в Париже приняли к сведению желание США вернуть Россию в G7. Однако при этом он заявил, что все будет зависеть от ситуации в Украине.

В похожем ключе высказалась и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, говорить о возвращении к формату G8 можно лишь после значительного прогресса в выполнении минских договоренностей. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявил, что приглашать Россию преждевременно, учитывая события на Украине, а также инцидент в Солсбери (Лондон считает Москву причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии). Россия это отрицает.

Формат G8 существовал с 1998 года. В 2014 году лидеры клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. С тех пор встречи проходили в формате G7.


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