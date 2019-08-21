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Светлана Алексиевич вошла в топ-50 мыслителей мира

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  • 21.08.2019, 22:54
Светлана Алексиевич вошла в топ-50 мыслителей мира
Светлана Алексиевич

Британское издание Prospect огласило список из 50 ученых, философов и писателей, изменивших нашу жизнь.

Британское издание Prospect составило список из 50 ученых, философов и писателей, изменивших нашу жизнь, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич является одной из них, передает nn.by.

Британский журнал отмечает, что Светлана Алексиевич, получившая Нобелевскую премию по литературе в 2015 году, стала первой писательницей документальной прозы, которая сделала это.

На сайте издания можно проголосовать за любого из 50 мыслителей. По итогам голосования будет составлен список победителей.


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