В Гонконге массовая акция в метро закончилась столкновениями с полицией 1 22.08.2019, 7:58

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Фото: twitter.com/damon_pang

Протестующие использовали огнетушители и лазерные указки.

Сидячая акция протеста на станции метро "Юен Лонг" в Гонконге в среду 21 августа переросла в столкновения сотен демонстрантов с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Акция была приурочена к месяцу со дня нападения группы неизвестных лиц на манифестантов у станции "Юен Лонг".

Митингующие забаррикадировали входы и выходы на станцию. Против правоохранителей использовали огнетушители, лазерные указки и маслянистую жидкость, которой заливали пол станции, чтобы помешать наступлению полицейских.

"Противостояние закончилось без дальнейших инцидентов, поскольку полиция отступила, и протестующие уехали в поездах", - говорится в сообщении.

THROWBACK: An armed mob attacked protesters and commuters inside the Yuen Long station on July 21.



So far Hong Kong police arrested 28 people in connection with the attack but haven't charged anyone yet pic.twitter.com/2SxhJ811Cf — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 21, 2019

Ранее сообщалось, что на антиправительственный протест в Гонконге в воскресенье, 18 августа, вышли около 1,7 миллиона участников.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.