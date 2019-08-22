Украинские дипломаты — лидерам G7: Заставьте агрессора уважать мировой порядок 3 22.08.2019, 9:20

Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Россия не изменила своей политики, из-за которой в 2014 году была исключена из клуба «Большой восьмерки».

Посольство Украины в США выразило обеспокоенность предположением о возвращении Российской Федерации в формат "Большой восьмерки". Об этом украинские дипломаты сообщили на странице дипмиссии в Facebook, сообщает gordonua.com.

"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ в Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов "Группы семи", – говорится в сообщении.

В украинском посольстве призвали лидеров стран – членов G7 не отступать от своей "принципиальной позиции" и "совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

В G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что предыдущий американский президент Барак Обама хотел выхода РФ из "Большой восьмерки", но, по его мнению, "куда более уместно" было бы оставить РФ в этом блоке.

21 августа телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.