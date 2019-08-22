Рядом с Дроздами открывают магазин для людей со сверхдоходами 2 22.08.2019, 9:31

Пакет гречки там стоит 10 рублей.

В Лебяжьем открывается магазин экологически чистых товаров Veska — с едой, косметикой, бытовыми средствами без химии. Основатели говорят, что таких продуктов и в таком количестве в Беларусь еще никто не привозил — лишь сертификация заняла полтора года. Портал tut.by посмотрел, сколько стоят экотовары, и узнал, в чем особенность гречки за 10 рублей.

«Таких магазинов нет на Евразийском пространстве»

Биомаркет Veska открывается в субботу (24 августа) на проспекте Победителей, 129, торговый зал занимает порядка 160 «квадратов». Здесь продают еду, напитки, косметику и бытовые средства. Как уверяют создатели магазина, все органическое и выращено на чистых землях, без синтетических добавок. В Veska найдут для себя продукты веганы, сыроеды, а также люди, которым нельзя употреблять глютен.

В Минске в подобном формате раньше работали только онлайн-биомаркеты, офлайновый магазин открыла компания «Биомельница». Учредители — Алексей Сотников, Кирилл Лэсь, также в выписке из Единого государственного реестра среди собственников компании значится Светлана Сафроненко. Все пришли в экоритейл из разных сфер — косметики, строительства, финансов.

Алексей Сотников (слева) занимает должность заместителя директора, Кирилл Лэсь (справа) — директора

— В Минске есть люди, которые ездят за такими продуктами в Литву, Польшу, Германию. Идея открыть магазин пришла одному из наших учредителей, так как это в принципе невспаханная нива. Таких магазинов в Беларуси не то что нет, их нет на Евразийском пространстве, — говорит один из совладельцев Алексей Сотников.

Как дорого стоят в биомагазине экотовары?

В магазине много продуктов из Германии, мясо — из Италии, оливки — из Греции, косметика — из Швейцарии, «зеленая» бытовая химия — из Австрии.

Изучаем ценники. Лимонное печенье, 200 граммов — 10,35 рубля, бутылка на 0,7 литра сока — 14 рублей, кофе из люпина, бобов и злаков в среднем стоит 20 рублей, оливки продают как маленькими баночками по 15 рублей, так и бидонами на 1,5 кило за 100. Нашли на полках и веганский майонез за 10 рублей, большой выбор масел по 18 и 30 рублей, а также крупы. Например, пакет на 200 граммов зеленой (молодой) гречки из Германии здесь продают за 10 рублей.

— Гречка выращена на органических плантациях, где не применялись ни химикаты, ни калийные химические удобрения. Земля полностью чистая — только органика. В Беларуси такого нет.

В продаже также есть биомясо — от животных, которых выращивают особым способом и кормят экологически чистыми продуктами.

В магазине есть большие тары бытовых средств, которую планируют продавать на розлив. Появится и автомат по розливу оливкового масла.

«Целевая аудитория магазина — небедная»

Пока в биомаркете все продукты иностранные. Закон обязывает компанию включить в продажу и отечественный ассортимент.

— Белорусский продукт появится в течение месяца-двух в виде фермерских товаров, это будут «молочка», яйца, фреш. Найти биопродукты в Беларуси сложно. Мы обращались в Белорусскую торгово-промышленную палату и общество фермерских хозяйств. Нам посоветовали искать информацию в интернете, но там все ограничено. У белорусских поставщиков есть перебои с поставками и продуктами. И это маленькие объемы, которые быстро разбирают на рынках.

Учредители налаживали прямые поставки с иностранными производителями, со всеми брендами-партнерами заключены эксклюзивные договоры на дистрибуцию, поэтому цены в магазине сопоставимы с европейскими.

— Целевая аудитория магазина — небедная, сегмента средний плюс и премиум. То есть это ЗОЖ, это молодые мамы, это люди, которые привержены европейскому укладу жизни, это йога, веганы, вегетарианцы, сыроеды. В Европе это уже поставлено на поток больше 20 лет, а у нас только начинает развиваться.

Также владельцы рассчитывают на покупателей из России, пока там большинство биотоваров находятся под санкциями.

«Получить документы на товары стоит как открыть еще один магазин»

На стене у входа — выставка европейских сертификатов. Natural cosmetic standard, BDIH, Vegan, ISO 14 001, Öko-Test, Animal Friendly, Cosmebio, Ecogarantie, Demeter и EU Organic Bio — все товары в магазине маркированы этими знаками.

— Все сертификаты экоорганических товаров, которые присутствуют в мире, есть у нас в копиях. Немецкий Demeter — самый дорогой и жесткий. С этим знаком биотовар обычно дороже, потому что выдержаны все рамки биоорганики, — рассказывает Алексей Сотников.

— Во-первых, логистика. Во-вторых, есть стандарты и регламенты, по которым наше законодательство не признает все европейские сертификаты, — здесь это просто бумажки. Мы все делали с нуля. Завозили партию, отдавали на акт отбора, потом проводились испытания, получали протоколы, на основании этих и других документов делались декларации соответствия, которые признают по нашим стандартам. Пришлось пройти круги ада. Представьте, сколько это стоит: как открыть еще один магазин.

Также пока в продаже нет сыра, мясо — не в полном ассортименте. Сотников связывает это с санкциями в отношении России.

— Минсельхозпрод и Россельхознадзор в одной связке. У нас есть ограничения по ввозу товаров — запрет на ввоз аргументируют разными болезнями. Чтобы завезти колбасы, прошутто, нам понадобилось потратить много сил на получение разрешения.

«Биомельница» инвестировала в проект из нескольких магазинов Veska 1,2 миллиона евро. Сотников говорит, что окупить один магазин планируют в течение года, но еще неизвестно, как пойдут продажи.

В планах у компании открыть еще 3−4 точки — на проспекте Дзержинского, в Новой Боровой, а также развивать интернет-магазин. Возможно, Veska выйдет и в регионы — компания ведет переговоры с потенциальными партнерами в Витебске и Бресте.