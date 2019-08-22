закрыть
22 августа 2019, четверг, 9:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минское «Динамо» опубликовало 10-часовое видео, в котором Феоктистов празднует гол в стиле Овечкина

  • 22.08.2019, 9:43
Минское «Динамо» опубликовало 10-часовое видео, в котором Феоктистов празднует гол в стиле Овечкина

На это можно смотреть вечно.

Пресс-служба минского "Динамо" подготовила 10-часовое видео, в котором Никита Феоктистов разбивает стекло. В начале третьего периода матча за третье место на Кубке Салея форвард отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина, прыгнув на скорости на борт. Конструкция не выдержала — соседнее заградительное стекло разлетелось на осколки, сообщает pressball.by.

"На это можно смотреть вечно. А сколько продержитесь вы?" — подписали ролик "зубры".


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова