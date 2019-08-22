Минское «Динамо» опубликовало 10-часовое видео, в котором Феоктистов празднует гол в стиле Овечкина 22.08.2019, 9:43

На это можно смотреть вечно.

Пресс-служба минского "Динамо" подготовила 10-часовое видео, в котором Никита Феоктистов разбивает стекло. В начале третьего периода матча за третье место на Кубке Салея форвард отпраздновал гол в стиле Александра Овечкина, прыгнув на скорости на борт. Конструкция не выдержала — соседнее заградительное стекло разлетелось на осколки, сообщает pressball.by.

"На это можно смотреть вечно. А сколько продержитесь вы?" — подписали ролик "зубры".