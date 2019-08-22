Дмитрий Бекалюк: Надо разрушать систему изнутри 1 22.08.2019, 10:16

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Дмитрий Бекалюк

Фото: b-g.by

Чиновники игнорируют мнение брестчан.

В Брестский областной «совет депутатов» и областной исполнительный комитет переслали обращение, которое направляли в совет министров Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Так чиновники проигнорировали мнение брестчан, которые выступают против аккумуляторного завода недалеко от Бреста, отметил один из активных протестующих Дмитрий Бекалюк:

- Надо идти на «выборы» с выдвижения своих кандидатов, то есть нужно эту систему разрушать изнутри. Система не может самоконтролироваться, она не воспринимает те вопиющие факты нарушений. Народ должен выдвигать своих кандидатов, которым они доверяют, идти на «выборы», продвигать свои интересы, а также жить в неотравленном свинцом месте.

Дополнительно открытое обращение должны были получить премьер-министр Сергей Румас, председатель совета республики национального собрания Михаил Мясникович и министр промышленности Павел Утюпин.