Сколько в Беларуси будут стоить школьные учебники в этом году 1 22.08.2019, 10:34

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Цены выросли.

В 2019/2020 учебном году в Беларуси по-прежнему будет действовать единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся, пишет tut.by.

Так, плата за учебники и пособия для дошкольников составляет 0,2 базовые величины — 5,1 рубля, а за комплект учебников по программе общего среднего образования — 0,5 базовой величины (12,75 рубля).

В прошлом учебном году плата составляла 4,9 рубля и 12,25 рубля соответственно.

Напомним, с 2018/2019 учебного года для всех учащихся ввели одинаковую плату. До этого стоимость школьных учебников отличалась для учащихся 1−11-х классов. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями составляла 50% стоимости комплектов этих учебников. К примеру, в 2017/2018 учебном году выше всего стоимость учебников была для учащихся 7-го класса — 40,57 рубля. Дошкольники оплачивали полную стоимость учебных пособий.

Оплатить учебники нужно до 1 октября этого года. При этом детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка, а школьники из социально незащищенных семей учебники получат бесплатно.