«Баста»: Чиновники, вы же по этой улице сами ходите и ездите 22.08.2019, 10:54

В Гомеле штукатурка с фасадов падает прямо на тротуар.

Гомель, центр города, улица Ленина. Дома, построенные в середине прошлого века, десятилетиями не видели капитального ремонта, несмотря на то, что отчисления на него регулярно присутствуют в жировках, пишет телеграм-канал «Баста».

Трубы текут, подъезды напоминают бомбоубежища в разгар войны, штукатурка с фасада падает прямо на тротуар.

Чиновники из гориспоокома, вы же по этой улице сами ходите и ездите. Будете, как обычно, ждать, пока кто-нибудь пострадает и назначите "крайнего" или перестанете воровать деньги и сделаете ремонт здания?

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