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На дне

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  • Валерий Коронкевич
  • 22.08.2019, 11:09
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На дне

Почему жизнь простых белорусов не интересна чиновникам?

Чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд соли, а чтобы узнать наше общество, не хватит всех ее запасов в Беларуси… Это такая шутка. Но, как говорят, в любой шутке есть доля истины.

Тема этой заметки выстрадана многими годами наблюдения за нашей действительностью. Не буду говорить о других регионах, остановлюсь на своем Хотимском районе.

К большому моему сожалению, жизнь для большинства моих земляков с каждым годом становится все хуже и хуже. Я для себя вывел такую статистику: десять процентов из них живут очень хорошо и вполне успешно, двадцать процентов живут просто хорошо, еще пятнадцать процентов — ни шатко ни валко, а остальные пятьдесят пять выживают.

Недавно я пообщался с представителями самой обездоленной и потерянной, по моему восприятию, части наших жителей. Было очень важно узнать, что они думают, о чем мечтают и видят ли смысл в жизни. Сразу скажу, что это люди не безнадежно пропащие, у них есть значительный интеллект, профессиональные навыки, но в связи с разными обстоятельствами каждый из них оказался на «дне». В беседе с одним из них задал ему вопрос: «Почему ты не идешь на работу в колхоз?» Он ответил: «Я за «палки» работать не буду, меня нанимает частник и платит от 20 до 50 рублей в день, а еще и горячий обед, и ужин с выпивкой».

Другой мой собеседник пасет частное стадо овец и коз, говорит, что его такая жизнь устраивает, он даже не хочет идти жить в общежитие: «Я сам себе хозяин».

Бывший офицер, который сам ушел со службы, а теперь живет в родительском доме, нигде не работает, на иждивении сестры, ответил мне так: «Я свободный человек и не хочу, чтобы кто-то надо мной издевался и унижал меня».

Такая жизненная позиция непонятна ни властям, ни в какой-то мере и мне самому. Мои собеседники — вполне нормальные, здоровые, работоспособные люди, которые могли бы приносить пользу обществу. Только в нашем городском поселке я насчитал таких более шестидесяти. Основная же масса живет в окрестных деревнях, большинство пьют, единицы трезвеют и возвращаются к нормальной жизни, но большая часть, увы, уходит в мир иной. Еще хуже, что на их место приходит молодое пополнение, которое ведет такой же образ жизни.

Большинство из этих людей, живя в своих домах, лишены электроэнергии, воды, газа, ведут чуть ли не первобытный образ жизни, довольствуются совсем малым — выпить и поесть…

За полугодие население нашей страны уменьшилось более чем на 19 тысяч человек. В этой цифре немалый процент людей данной категории. А ведь это, вдумайтесь, два Хотимских района.

Вывод я сделал такой: эти люди никому не нужны и не интересны. Социальная служба, служба трудоустройства, идеологический отдел не обращают на них внимания, делая вид, что их как бы и нет. Но они есть, они живые, они дышат. На мой взгляд, в стране необходимо возрождать институты благотворительности, волонтерства, строить ночлежки, подключать психологов. Только таким образом можно попытаться приобщать этих людей «дна» к плодотворной жизни.

Но властные структуры ничего не делают, ждут указаний сверху. Ведь им и так хорошо.

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»


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