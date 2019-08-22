Как выглядит «контроль Лукашенко»: наглядный пример 2 22.08.2019, 11:33

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Фотофакт из серии «Было/Стало».

Более года назад в госСМИ анонсировали начало спецпроекта «На контроле Лукашенко», пишет Дмитрий Дрозд для «Салiдарнасцi».

Первый сюжет был посвящен состоянию местных дорог. Главным героем первого сюжета была дорога, соединяющая трассу Копыль-Слуцк с деревней Евсеевичи.

«...Более часа вынуждены идти пешком жители деревни Евсеевичи до ближайшей остановки, откуда можно было бы добраться до цивилизации. Из–за плохих дорог сельчане отрезаны от нормальной жизни, а это значит, что аптеки, поликлиники, магазины, почта — вне зоны доступа», — писала sb.by.

Сколько слов было сказано возмущенными жителями Евсеевич и ближайших деревень, ведь их о них, наконец, вспомнили. Причем, их жизнью заинтересовались не только государственные медиа, но и сам Лукашенко.

Александр Лукашенко, посещая еще в октябре 2017 года Слуцкий район, поставил задачу: «Нам надо местную сеть дорог поднять до уровня республиканских дорог. Я имею в виду не в ширину и высоту, а чтобы люди могли по качественным дорогам перемещаться».

И дело сдвинулось с мертвой точки! На многострадальную дорогу приехала строительная техника. Быстро и местами качественно сняли слой старого асфальта.

«Вот-вот будет дорога!» — радостно говорили местные жители: «Президент сказал, президент сделал!»

Прошло время. Дорога так и осталась в том же состоянии. С ямами, дырами и трещинами. Только уже без асфальта.