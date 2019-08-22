Минский таксист: Я вышел из салона с битой – и конфликт был исчерпан 3 22.08.2019, 12:02

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Как работают и отдыхают столичные таксисты.

«Мы живем, пока колеса крутятся», – на прощание философски замечает Андрей, тертый жизнью мужчина, последние 18 лет зарабатывающий на жизнь извозом. Слова нашего героя сущая правда – Трудовой кодекс Беларуси предполагает для отечественных таксистов рабочую нагрузку не больше 40 часов в неделю. На деле же это правило никогда не соблюдается: практически ежедневно белорусы проводят за рулем, по разным оценкам, от двенадцати часов и больше, умудряясь при этом выкраивать время на личную жизнь, образование и увлечения.

Журналисты av.by решили погрузиться в мир автоизвоза и узнать, из чего скроен рабочий день минских водителей, на чем они ездят и как обычно проводят свой досуг. Об этом рассказали сами таксисты, которых наши журналисты в течение одного августовского дня вылавливали на улицах столицы. А партнер этого материала – сервис интерактивного телевидения VOKA, доступный в том числе через мобильные устройства – дал совет нашим героям относительно того, как максимально разнообразить свое свободное время.

«Иногда лучше припугнуть, чем затеять драку»

Первого героя мы находим благодаря мобильному приложению популярного сервиса такси на Кутузова. Им оказывается улыбчивый Виталий. Парню 25 лет, он индивидуальный предприниматель – совмещает работу курьера с обязанностями водителя. За руль как профессиональный таксист сел сравнительно недавно – в декабре прошлого года.

За десять месяцев извоза Виталий успел сменить пять-шесть арендных машин – работодатель присматривался к нему, прикидывая, не сбежит ли новый работник, как большинство его временных коллег. Когда испытательный срок закончился, парень пересел на новый Renault Logan 2018 года, которым оказался очень доволен. И сейчас стремится как можно скорее его выкупить у владельца в личное пользование.

Для охраны машины от неадекватных граждан Виталий возит с собой металлическую биту, называя ее «психологическим оружием».

«Повелось это с первого автомобиля. Вожу ее всегда с собой, хотя практического применения для нее нет, но в процессе работы в такси был один раз, в ночь с пятницы на субботу: стоял во дворе, ждал клиента, к машине подошли пьяные ребята, начали ее трогать, что-то кричать. Я вышел из салона с битой – и конфликт моментально был исчерпан. Я этим не горжусь, но иногда лучше припугнуть, чем затеять драку».

В «мертвые» часы отсутствия заказов Виталий предпочитает проводить время с пользой – читает бумажные или электронные книги с телефона.

«Из последнего, что осилил, – это книга "Бизнес для панков" Джеймса Уотта, настоящий бестселлер для начинающих бизнесменов. Еще прочел "Мартиролог" режиссера Андрея Тарковского (перед просмотром его фильма "Андрей Рублев"). Нужно иметь какой-то исторический и культурный бэкграунд, чтобы понять, о чем картина. Если ты особо не шаришь, за такое кино лучше не садиться».

Помимо книг парень любит еще кино и сериалы, но из-за большой нагрузки на работе посмотреть что-то удается редко.

«Времени почти нет, часто приходится работать по шестнадцать часов. Остается 8 часов – в это время надо поспать, поесть и посвятить время хотя бы самым близким. А так в свободное время люблю смотреть телекартины – это и украинский сериал "Слуга народа" (еще до того, как исполнитель главной роли Владимир Зеленский стал президентом), и "Миллиарды", и "Викинги", и "Острые козырьки". Чуть меньше люблю фильмы с Джейсоном Стэйтемом, особенно "Перевозчика". Интеллектуальной нагрузки там ноль, но герой, которого отыгрывает актер, интересный, привлекает внимание и вызывает уважение».

«Потом ложусь спать, в 5-6 часов встаю – и на завод»

Поговорив с Виталием, мы мчим дальше и отыскиваем следующего собеседника у площади Бангалор, на парковке «Макдональдса». Здесь караулит клиентов 38-летний Павел.

«У меня поначалу было свое дело – я продавал автозапчасти, аккумуляторы, когда же доллар вырос, ушел работать на завод – там все-таки работа постабильнее, – вспоминает мужчина свой путь в профессию. – Шел 2014 год, параллельно начал "бомбить". Поначалу работал неофициально, от борта, возил людей по двойному тарифу – подбирал в основном на Немиге».

Нелегальный статус однажды чуть не вылез боком – налоговая провела контрольную закупку, Павел едва увернулся от штрафа.

«Однажды, в полвторого ночи, в салон подсел парень, спросил, сколько стоит доехать до концертного зала "Минск". Как сейчас помню, тогда минимальная поездка стоила 35 тысяч рублей, я ему предложил в два раза больше. Он торговаться не стал, сразу согласился, только попросил подождать друзей – неподалеку еще двое ребят курили. В итоге эти двое сели сзади, заказчик спереди – и все абсолютно трезвые в выходной день! Приезжаем мы в итоге к КЗ "Минск", обычно клиенты сразу выходят, последний рассчитывается, а они все сидят в машине. Интуиция меня не подвела – я сразу сказал, что поездка бесплатная. Пассажиры вышли и ушли, и буквально через минуту рядом проехала машина ГАИ. Тогда я отделался легким испугом, хотя уже через час снова отправился бортовать».

Но уже дома, посчитав доходы и расходы, стало понятно, что выгоднее и безопаснее работать легально в службе такси. Перспектива нарваться на штраф и даже лишиться машины мужчину не радовала.

Сейчас Павел в первую смену работает на заводе «Атлант» мастером производственного участка, а во второй половине дня садится за баранку – и ездит до двенадцати ночи.

«Потом ложусь спать, в 5-6 часов встаю – и на завод, – говорит он. – В выходные дни я обычно работаю сутками – где-то удается дома поспать 3-4 часа, но к графику такому я привык – жизнь заставляет. Крутишься как можешь».

Таксует Павел на сервисном Volkswagen Polo, а раньше работал на собственной Mazda6.

«"Мазда" была более комфортной и, соответственно, дорогой в обслуживании. Сейчас гоняю на "Поло" – хорошая машина, с удобным сиденьем для водителя. Для меня в первую очередь важно, чтобы спина не уставала. По обслуживанию вопросов нет, пока не подводила. Возможно, потому что новая», – рассуждает мужчина.

В перерывах между поиском клиентов Павел любит чатиться и читать автоновости: про пробки, аварии, законодательство.

«В свободное время я стараюсь отдыхать. Один день в неделю я себе делаю выходной, отдыхаю 8 полноценных часов. Когда идет "мертвое" для заказов время, естественно, меня зовет семья – мы катаемся с детьми на велосипедах, самокатах. Проводим время активно на улице или на природе».

«Разговаривали в дороге о ее книге «Цинковые мальчики»

Последнего героя – Андрея из службы 135 – мы чудом отыскали в середине вечера, рядом с ДК Минского тракторного завода. Место нашего разговора оказалось знаковым – в 90-е мужчина здесь какое-то время проработал, пока на предприятии не закончились деньги.

«Ушел и занимался "коробейничеством", таскал всякую ерунду из Москвы на продажу, потом торговал на рынке запчастями, но в итоге разорился. И после стадии разорения единственное, что у меня осталось, – это автомобиль и запас бензина. Я занял денег, купил таксометр, радиостанцию и начал работать в такси с февраля 2002 года».

Андрей говорит, что попал за баранку от безысходности – хотел попробовать, думал, временно потаксует и уйдет. Но дорога не отпустила.

«Мой рабочий день проходит по графику. Встаю я в шесть-полседьмого утра. Чтобы попытаться что-то заработать, нужно выехать пораньше. Обычно в семь вечера уже еду домой, но сегодня получилось позже, потому что клиенту нужно было попасть за город. Катаюсь так примерно пять-шесть дней в неделю. Сегодня у меня 16 посадок, пробег 239 км, касса 132 рубля – смотрите, все на контрольной ленте написано».

Работает Андрей последние четыре года на собственной машине Lada Largus 2014 года выпуска.

«Она оцинкованная, огромный багажник – проблем завезти людей на вокзал или аэропорт с чемоданами даже не возникает. Просто со свистом все залетает в салон. В плане извоза «Ларгус» показывает себя, по секрету скажу, идеально».

За свой восемнадцатилетний стаж мужчина успел повозить разных клиентов – от нервных бандитов с пистолетами до звезд эстрады вроде Сергея Михалка из «Ляписа Трубецкого» и Леонида Борткевича из «Песняров». Но особо гордится Андрей знакомством с Нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич.

«Это вообще фантастика, когда кумир миллионов людей садится к тебе в машину. У меня началась легкая аритмия, когда пришел в себя – сразу поехали. Она была с подругой, я их отвез в магазин за продуктами. Предложил Светлане не рассчитываться за поездку, а взамен сделать совместную фотографию. Она была удивлена, что ее в такси узнали, мол, обычно в транспорте не узнают. Сфотографировались, поболтали, и она, как теща, незаметно засунула деньги за поездку мне в куртку. Разговаривали в дороге о ее книге «Цинковые мальчики». Почему на эту тему? Я в армии играл в войсковом оркестре, нам иногда приходилось участвовать в торжественных похоронах солдат-афганцев».

В свободное от работы время мужчина занимается музыкой, играет на барабанах в панк-группе «Нейро Дюбель». Сейчас репетиций нет, и Андрей большую часть времени проводит за городом.

«Мы с семьей купили деревенский домик, за год его привели в порядок. В свободное время я там занимаюсь огородиком. Очень люблю колоть дрова, столярничать, зимой катаемся на лыжах с друзьями. Рядом живут интересные люди – мы живем на хуторе Шабли, его владелец – концертный организатор Владимир Шаблинский, мой старинный друг. Он меня соблазнил, и я взял и купил там дом».

Когда клиент не идет, Андрей любит общаться в социальных сетях. А раньше смотрел кино и много записей рок-концертов.

«Когда работал ночью, смотрел выступления Black Sabbath, Pink Floyd, AC\DC. Засядешь так за рок-концерт, чтобы до конца ночи дотянуть и не уснуть. Сейчас работаю днем, и таких проблем уже нет».