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Как в Орше испугались одного протестующего

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  • 22.08.2019, 12:31
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Как в Орше испугались одного протестующего

В райисполкоме забеспокоились «как бы чего не вышло».

Студент Оршанского колледжа ВГУ имени Петра Машерова Даниил – активист кампании «Протест BY», которая выступает против недавно принятого закона «об отсрочках», пишет правозащитный центр «Весна».

Чтобы высказать свое отношение к закону, парень решил провести одиночный пикет в разрешенном для этого месте (в оршанском парке Героев). Даниил подал уведомление в райисполком, а там… поспешили сообщить об этом в колледж, где учится парень. А то «как бы чего не вышло».

20 августа Даниила вместе с его матерью вызвал на беседу директор колледжа Анатолий Зулёв, при этом отказавшись называть причину вызова.

Уже понимая, с чем скорее всего будет связана беседа, мать Даниила решила узнать у участкового, какие последствия ожидают ее сына от проведения санкционированного пикета. По словам Даниила, участковый начал ее запугивать.

«Он сказал, что за такое её уволят с работы, а меня выгонят из колледжа. И вообще проблем не оберёшься», - рассказывает Даниил.

Беседа с директором прошла сегодня утром и конструктивной назвать ее действительно сложно.

"Директору сказали из исполкома, что я собираюсь провести "несанкционированную" акцию. Я ему объяснил, что как раз-таки я всё согласовал, и что его дезинформировали. Он тоже мне начал говорить, что проблемы будут и у меня, и у моей мамы. Также, по его словам, я оставлю пятно на себе и на колледже. В колледже, говорит, у всех будут проблемы, у него будет плохая репутация, как и у меня", - рассказал Даниил.

Директор Зулёв говорил, что проводить одиночный пикет нет смысла и всё равно этим ничего не добиться. Он попросил, чтобы Даниил забрал из исполкома уведомление о проведении пикета.

«Если его попросят в исполкоме от меня избавиться, то он мне устроит проблем. И ещё он искренне верит, что мне за мой пикет заплатили, чтобы я вышел на улицу и протестовал. «Отслужишь ты в армии и пойдёшь учиться!», «Все так жили и живут» - вот его фразы. Еще он считает, что мы должны поддерживать нынешнюю власть и не лезть в политику».

Также во время беседы руководитель колледжа возмущался тем, что у парня длинные волосы, и это не соответствует деловому стилю.

Директор колледжа акцентировал особое внимание на то, что проблемы будут именно у матери Даниила. По словам Даниила, после всех разговоров она, к сожалению, согласилась с позицией директора.

Однако Даниил сдаваться не собирается и по-прежнему планирует проводить одиночный пикет.

Это не первый известный случай давления с стороны администрации учебных заведений на студентов за желание провести согласованный пикет. Примерно такая же ситуация произошла недавно со студентом Могилевского экономического профессионально-технического колледжа Алексеем Моисеевым. Директор также вызвал его на разговор и уговаривал не проводить пикет, чтоб не подставлять колледж.


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