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Не переключайте, дальше будет еще веселее

  • Анджей Почобут
  • 22.08.2019, 13:08
  • 2,505
Не переключайте, дальше будет еще веселее
АНДЖЕЙ ПОЧОБУТ
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Результат государственной политики, как говорится, налицо.

Александр Григорьевич озаботился не качеством работы «опричников», а тем, что привычно наклоняя закон в интересах политических они так же привычно стали наклонять его в своих шкурных интересах. Зачем напрягаться, собирать доказательства если уклон обвинительный и самый справедливый суд и так привычно станет на сторону гособвинения. Народ, говорите, взвоет? А кто народ слушает?

Уверен, если выставить нормальные западные стандарты к работе правоохранителей, то развалится 90 процентов уголовных дел. И не потому, что все не виновные, а потому что совершается огромное количество процессуальных и иных нарушений, на которые никто уже внимания не обращает!

В нормальном суде такие ляпы не проходят. Там презумпция невиновности. У нас наоборот – докажи, что не виновен! Результат такой политики, как говорится, налицо.

Последние действия Лукашенко однозначно показывают, что тренд в обществе на тему «задолбали закручивать гайки» властью замечен и теперь они пытаются как-то на него реагировать. В преддверии электоральных кампании нас собираются потчевать «добрым Лукашенко».

Не переключайте, дальше будет ещё веселее.

Анджей Почобут, «Фейсбук»


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