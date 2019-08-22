Шойгу заявил об угрозе России с Востока 22.08.2019, 13:30

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Сергей Шойгу

На восточном стратегическом направлении у РФ осложнилась военно-политическая обстановка.

Военно-стратегическая обстановка вокруг России остается напряженной: к нарастающей активности стран НАТО на Западе добавляются угрозы, исходящие с Востока, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства, сообщает finanz.ru.

Восточную угрозу для России, по словам Шойгу, для России создают действия «США и их союзников», которые стремятся нарастить свое влияние в Азиатско-тихоокеанском регионе.

«На Восточном стратегическом направлении сохраняется тенденция к осложнению военно-политической обстановки», - констатировал министр.

Цель Вашингтона заключается в ослаблении позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии, и чтобы «адекватно отреагировать» Минобороны наращивает число контрактников в воинских частях округа, планирует 62 организационных мероприятия и более 120 штабных и межвидовых учений.

До конца года округ получит 1743 единицы вооружения и военной техники, ноябре в состав Тихоокеанского флота войдет подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», которая была спущена на воду в марте и сейчас проходит ходовые и швартовые испытания.

В апреле-мае в Южно-Китайском море прошло российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2019», в котором участвовало 10 боевых кораблей и более 3 тысяч военнослужащих. «Сейчас идёт активная подготовка к двустороннему командно-штабному учению на Сахалинском и Приморском операционных направлениях», - сообщил Шойгу.

«Напряженной» остается и обстановка на западном стратегическом направлении, заявил министр: НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, в Польше и Румынии разворачиваются системы американской ПРО, расширяется сотрудничество альянса с Финляндией и Швецией.

«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», - предупредил Шойгу.

В частности, в Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

До конца года в округ поступит свыше 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники, продолжится комплектование войск округа военнослужащими-контрактниками, которых с начала года отобрано уже более 9 тысяч.

«Основные усилия командования округа направлены на проведение российско-белорусского оперативного учения «Щит Союза-2019», которое завершит двухгодичный цикл совместной подготовки. Учение носит исключительно оборонительный характер. В нём планируется задействовать до 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники», - рассказал Шойгу.