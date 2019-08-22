Павел Спирин: Белорусы должны стать хозяевами в своем доме 22.08.2019, 13:51

Павел Спирин

Блогер рассказал свой рецепт превращения Беларуси в страну для жизни.

Блогер Павел Спирин рассказал Сергею Тихановскому на канале «Страна Для Жизни», что начал вести свой канал на YouTube более 5 лет назад.

Сподвигло его к этому решению полное отсутствие достоверной информации в государственных СМИ. «Для перемен к лучшем и страны для жизни необходима достоверная информация, чтобы люди следовали этой информации», - считает Павел Спирин.

Павел был кандидатом в депутаты и понял, что без собственного канала невозможно донести свою позицию большому количеству избирателей. Канал может помочь донести свои мысли и идеи людям.

Первый документальный фильм Павла Спирина «Отчим» посмотрело около 1 миллиона человек. После выхода фильма в отношении Павла проводилось около 5 проверок и все они не выявили в фильме фактов нарушающих законодательство Беларуси.

Павел имеет юридическое образование и очень корректно подавал в видеоролике острую информацию о верхушке действующей власти. В этом фильме Павел отразил свое видение политической системы страны и дал оценку деятельности руководства.

«Последние десятилетия мы идем в неправильном направлении. Белорусам нужно быть хозяевами у себя в доме, проявлять активную гражданскую позицию, не быть безразличными к происходящему вокруг. Независимость - это право, которое нужно заслужить. Право распоряжаться своим домом. Мы можем ее сохранить и остаться хозяевами в своем доме. Это очень важно. Ведь там, где нет хозяина - бардак и разруха», - рассказал Павел Спирин Сергею Тихановскому.

В фильме «Грань» Павел Спирин показал проблемы употребления и распространения наркотиков, наказание за эти преступления. Блогер считает, что такое суровое наказание за эти преступления детьми калечит жизни молодежи и наносит серьезный урон государству.

Он уверен что нужны серьезные реформы в этой сфере. Чтобы мы жили в Стране Для Жизни нужно изменить мышление и психологию людей.

Нужно своим примером показывать другим как нужно действовать чтобы Беларусь не пошла по пути деградации, а пошла по пути развития.

«У большинства белорусов есть запрос на перемены», - cчитает Павел Спирин.

На парламентские «выборы» Павел не пойдет, так как был много раз наблюдателем на «выборах» и знает, что честных выборов в Беларуси нет, никто не считает голоса, не дает наблюдать за их «подсчетом».