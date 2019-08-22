закрыть
22 августа 2019, четверг, 15:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

США и «Талибан» договорились о выводе войск из Афганистана

  • 22.08.2019, 13:47
США и «Талибан» договорились о выводе войск из Афганистана

Однако подписание откладывается из-за позиции официального правительства.

Во вторник, 20 августа, представитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху, где находится офис организации "Талибан". Стороны договорились о выводе американских войск и первых шагов к перемирию, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что представители Америки и талибы согласовали условия мирного соглашения, которое предусматривает вывод военного контингента США из страны. Однако подписание откладывается из-за позиции официальных властей Афганистана. Из Дохи Халилзад планирует поехать в афганскую столицу для дополнительных переговоров.

США и "Талибан" договариваются об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. Они успели сформировать четыре пункта установления мира в стране:

"Талибан" гарантирует, что не позволит террористическим группировкам вроде "Аль-Каиды" использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.

США обязуются вывести свои войска с территории Афганистана. Речь идет о 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс., находящихся в стране, оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят The Washington Post и The New York Times.

Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог.

В стране устанавливается бессрочное перемирие.

Отмечается, что в переговорах не участвуют официальные власти Афганистана, поскольку талибы считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана - сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения. США хочет подтверждения от официальных властей, что они являются приверженцами мира. Правительство Афганистана, в свою очередь, пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября.

Отметим, согласно данным миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в прошлом году при стычках группировок и правительства погибли 3804 человека, из них 927 - дети. Это наивысший показатель за всю десятилетнюю историю наблюдений. Помимо американской экспедиции в стране находятся еще 17 тыс. военных из 39 стран - членов НАТО.


популярное за неделю

Мнение

Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич
Здравствуй, Путин, новый рот!
Здравствуй, Путин, новый рот! Дмитрий Растаев
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников