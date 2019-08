США и «Талибан» договорились о выводе войск из Афганистана 22.08.2019, 13:47

Однако подписание откладывается из-за позиции официального правительства.

Во вторник, 20 августа, представитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху, где находится офис организации "Талибан". Стороны договорились о выводе американских войск и первых шагов к перемирию, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что представители Америки и талибы согласовали условия мирного соглашения, которое предусматривает вывод военного контингента США из страны. Однако подписание откладывается из-за позиции официальных властей Афганистана. Из Дохи Халилзад планирует поехать в афганскую столицу для дополнительных переговоров.

США и "Талибан" договариваются об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. Они успели сформировать четыре пункта установления мира в стране:

"Талибан" гарантирует, что не позволит террористическим группировкам вроде "Аль-Каиды" использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей.

США обязуются вывести свои войска с территории Афганистана. Речь идет о 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс., находящихся в стране, оставшиеся военные покинут страну в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят The Washington Post и The New York Times.

Конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог.

В стране устанавливается бессрочное перемирие.

Отмечается, что в переговорах не участвуют официальные власти Афганистана, поскольку талибы считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана - сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения. США хочет подтверждения от официальных властей, что они являются приверженцами мира. Правительство Афганистана, в свою очередь, пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября.

Отметим, согласно данным миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в прошлом году при стычках группировок и правительства погибли 3804 человека, из них 927 - дети. Это наивысший показатель за всю десятилетнюю историю наблюдений. Помимо американской экспедиции в стране находятся еще 17 тыс. военных из 39 стран - членов НАТО.