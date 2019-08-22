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Что полезнее для здоровья — апельсины или апельсиновый сок?

  • 22.08.2019, 14:04
Что полезнее для здоровья — апельсины или апельсиновый сок?

Диетологи разделились на два лагеря.

Тысячи лет люди уверены, что фруктовые и овощные соки являются важным источником витаминов. Но нет ли у сока неприятных побочных эффектов?

Полезными свойствами обладает любой сок, но для каждого есть индивидуальные противопоказания. Впрочем, считавшийся очень полезным апельсиновый сок сейчас вызывает ожесточенные споры диетологов, пишет nv.ua.

Это связано с его вновь открывшимися и далеко не самыми полезными свойствами.

По мнению диетолога Эрика Бродвина, апельсиновый сок не намного полезней колы или другой сладкой газировки. В 300 г сока содержится 153 калории, в частности — около 30 граммов сахара.

Такой стакан сравним по количеству сахара с упаковкой конфет M&Ms, констатирует Бродвин.

Еще один минус апельсинового сока — малое содержание клетчатки в напитке по сравнению с апельсином.

«Клетчатка способствует чувству насыщения, поэтому апельсиновый сок, несмотря на свою калорийность, заставит вас вскоре снова почувствовать голод», — отмечает Бродвин.

Высокое содержание фруктозы и глюкозы в напитке приводит к значительному повышению уровня сахара в крови после употребления сока.

Поэтому в последние годы диетологи все чаще говорят, что апельсиновый сок — не лучшее решение для желающих похудеть.

Кроме того, апельсиновый сок может навредить людям с повышенной кислотностью желудочного сока, а также с язвой желудка.

Конечно, апельсиновый сок — источник не только витамина С, но и витаминов А, Е, К, витаминов группы В. Также в его состав входят незаменимые аминокислоты, органические кислоты, микроэлементы.

Однако, все то же самое можно получить не из сока, а из целого апельсина. А заодно — и дозу клетчатки, которой в соке попросту нет.


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