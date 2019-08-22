Бывший мэр Минска Шорец назначен на новую должность 2 22.08.2019, 14:10

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Андрей Шорец

Фото: ctv.by

С должности главы Минска Шорца уволили после коррупционного скандала.

Андрей Шорец c 19 августа работает заместителем генерального директора предприятия «Главгосстройэкспертиза». Об этом nn.by сообщили в приемной предприятия.

Первым о трудоустройстве топ-чиновника написал в своем «Фейсбуке» лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

«Главгосстройэкспертиза» выносит заключения по обоснованиям инвестиций в строительство, осуществляет экспертизу строительных проектов. Организацию возглавляет Виктор Петруша, сын которого является главой администрации Центрального района Минска.

Андрею Шорцу 46 лет, родился в Витебске. Работал в жилищно-коммунальном хозяйстве своего города. С 2011 года — министр ЖК. В 2014—2018 гг. являлся председателем Мингорисполкома.

Напомним, Андрея Шорца уволили с поста председателя Мингорисполкома после того, как он не предотвратил ситуацию, при которой несколько человек скупили 64 квартиры от коммунального застройщика, а потом перепродали их дороже.