В Альпах погибла белорусская альпинистка 22.08.2019, 14:23

гора Маттерхорн

Ей было 33 года.

Трагедия произошла 20 августа на горе Маттерхорн на границе Швейцарии и Италии, сообщает tut.by со ссылкой на издание Il Мessaggero. Девушку звали Екатерина, ей было 33 года.

Екатерина — опытная альпинистка, пишет Il Мessaggero. В поход она отправилась с другом-украинцем — также опытным альпинистом. Вместе молодые люди уже покоряли другие вершины, но на более низких высотах.

Подниматься на Маттерхорн напарники стали во вторник днем. Около 5 часов вечера они прибыли к основанию прохода, называемого Cheminéè.

— Я поднялся наверх, но она осталась внизу, она устала. Сначала я послал вниз конец веревки. Она не смогла подняться, поэтому я поднимал ее, — приводит слова напарника издание. — Она была измотана, сказала, что обессилена. Упала на землю и не реагировала.

По словам друга, он поднялся к хижине Каррел за помощью, но там никого не было. Попытался подать сигнал по радио, никто не ответил. Когда он вернулся к Екатерине, девушка уже была мертва.

Ближе к ночи мужчине удалось связаться со спасателями. Учитывая позднее время и плохую погоду, к месту трагедии они смогли добраться только на следующее утро.

На вертолете тело девушки доставили в Червинию — курортный город на северо-западе Италии. Сейчас этим делом занимается полиция.