Почему в сельском хозяйстве Беларуси образовалась дыра 22.08.2019, 14:32

Ответ до банальности прост.

Посещая частное предприятие «ЛидаТехмаш», специализирующееся на производстве сельскохозяйственной техники, Александр Лукашенко рассказал, какие небывалые урожаи выращивает у себя на участке, пишет «Салiдарнасць».

По его словам, в этом году он впервые посеял и пшеницу:

— Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера — я даже не думал, что столько будет.

И заявил, что готов предоставить свою землю для испытания выставленных образцов техники:

— Если вы захотите испытать на пяти-восьми гектарах вот это все, я вам почву у себя предоставлю. Я все равно там возделываю картошку. Ну и в малых объемах лук, свеклу, морковь и так далее.

Действительно, фотографии с полей Лукашенко впечатляют. На них и невероятные урожаи арбузов, и полные мешки картофеля. И даже хрустящий морковкой Стивен Сигл на фоне лукашенковского овоща как-то мельчает.

Тогда почему таких урожаев нет по всей стране, а многие хозяйства находятся в бедственном положении? У Лукашенко ведь как-то получается?

Ответ прост. Александр Григорьевич — один из немногих белорусских аграриев, который сам решает, что, сколько и где посадить. Он сам хозяин на своей земле.

В отличие от наших колхозов. Большие и малые начальники только и занимаются тем, что указывают, кому и чем заниматься. Не говоря уже о том, сколько бюджетных денег они берут за свои советы. А тут еще и по два раза в год наведывается самый главный начальник, который требует то овец вырастить, то страну кукурузой засеять, потому что на его участке она хорошо родит.

И неважно, что на этой конкретной почве вырасти может разве что лебеда.

Думается, даже у Александра Григорьевича не получилось бы вырастить завидный урожай, если бы разнарядки по овощам и злакам ему давали в исполкоме, а деньги, необходимые на технику и удобрения, пускали на милиционеров, контролирующих работу на его плантации.

Но такого никогда не случится. А потому на поле Лукашенко всегда будет колоситься урожайная пшеница, а в стране сельское хозяйство так и останется самой убыточной отраслью.