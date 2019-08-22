Всемирный банк призвал Беларусь избавиться от неэффективного госсектора 22.08.2019, 14:56

Чем дольше власти затягивают, тем сложнее будет.

Беларуси нужны структурные реформы, так как традиционные источники роста экономики исчерпаны. Об этом в видеообращении на сайте Всемирного банка заявил глава представительства ВБ в Минске Алекс Кремер, сообщает «Белсат».

По его мнению, структурные изменения позволят Беларуси стать «более сильной, процветающей и экономически независимой». Вместе с тем экономист признал, что серьезное преобразование будет тяжелым.

«Но чем дольше мы ждем, тем сложнее оно будет. А социальное воздействие таких преобразований можно смягчить по крайней мере за счет усиления социальных программ», – отметил он.

Глава представительства ВБ подчеркнул, что традиционные источники роста белорусской экономики – «заимствования из-за рубежа, повышение цен на сырьевые товары и быстрый экономический рост в соседней России» – исчерпаны.

Некоторые предприятия продать, некоторые – закрыть

Основной проблемой Беларуси Алекс Кремер назвал неэффективность госпредприятий. Так, чистая прибыль госпредприятий снизилась с 5,3% ВВП в 2013 году до 1,5% ВВП в 2018-ом, а доля убыточных госпредприятий выросла с 7,7% до 12,9%. Также существенно вырос государственный долг из-за того, что Беларусь принимала кредиты за рубежом частично на покрытие убытков госпредприятий.

По словам представителя ВБ, некоторые госпредприятия надо приватизировать по рыночным ценам, а некоторые — закрыть. Чтобы уменьшить негативный эффект от закрытия, по его мнению, нужно обеспечить уволенным работникам возможность получить достаточные пособия по безработице.

Алекс Кремер подчеркнул, что уволенные работники могли бы пойти работать на частные предприятия, но для этого нужно избавиться от неравного отношения государства к частным и государственным предприятиям. Также, добавил он, нормы законодательства должны применяться предсказуемо и последовательно. Если эти изменения будут выполнены, начнется приток частных инвестиций и создание рабочих мест в частном бизнесе, считает представитель Всемирного банка.

Надо разобраться с субсидиями на отопление

Также, по его мнению, необходимо разобраться с субсидиями на отопление. Ситуация, когда семьи оплачивают только 15,6% его полной стоимости, а остальную часть оплачивают или предприятия за счет более высоких тарифов, или государство за счет субсидий, снижает конкурентоспособность предприятий и требует постоянных госдолгов для таких субсидий, полагает глава представительства ВБ в Минске.

Сделать так, чтобы бедные и социально незащищенные семьи не пострадали от повышения тарифов на отопление, можно посредством расширения действующей программы субсидий на услуги ЖКХ, отметил Алекс Кремер.