В МИД Украины рассказали подробности будущей встречи Зеленского и Трампа в Польше 22.08.2019, 14:45

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Президенты CША и Украины подпишут ряд документов.

Об этом в эфире «5 канала» рассказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, сообщает «Новое время».

В то же время она не уточнила, какие именно документы будут подписаны.

Зеркаль добавила, что к организации встречи Зеленского и Трампа в столице Польши вовлечено Министерство иностранных дел Украины.

«Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча», — отметила она.