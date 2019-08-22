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«С целью оптимизации затрат» гомельским строителям приказано урезать выплаты

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  • 22.08.2019, 15:17
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«С целью оптимизации затрат» гомельским строителям приказано урезать выплаты

Несогласных просто уволят.

Не так давно Лукашенко давал с экранов телевизоров поручение увеличить зарплаты строителям, дабы предотвратить отток кадров из отрасли, пишет gomel.today. Однако на практике, как показывает гомельский случай, все обстоит не совсем так.

Телеграм-канал «Общество Гомель» поделился фото приказа за подписью генерального директора ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» (ДСК), в котором говорится об установлении нового размера премий строителям четвертого разряда — 20% без изменений условий и показателей премирования. В следующем приказе отмечается, что речь идет «об изменении с 01.09.2019 года существенных условий труда — снижении размеров оплаты труда». Сотрудники предприятия говорят, что ранее размер премирования составлял 30%.

Здесь же говорится о том, что при отказе работников от работы в связи с уменьшением оплаты труда с ними будет прекращаться трудовой договор.

В своем приказе гендиректор А. М. Гончаров ссылается на указ «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь».


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