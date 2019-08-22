Трамп: Мы серьезно изучаем отмену права на гражданство по факту рождения в США 1 22.08.2019, 15:26

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ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США подтвердил свои намерения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «очень серьезно» изучает вопрос о прекращении права на предоставление гражданства детям, родившимся на территории США у родителей-неамериканцев, сообщает «Голос Америки».

Трамп упомянул об этом в беседе с журналистами, когда отбывал из Белого дома для выступления в Луисвилле, штат Кентукки. По его словам, предоставление гражданства по праву рождения – это «откровенно смешно».

«Мы изучаем этот вопрос очень-очень серьезно», – сказал он.

Трамп не впервые поднимает эту тему, с подобными заявлениями он уже выступал в октябре.

Но предложение о гражданстве неизбежно вызовет длительные юридические споры о том, может ли президент изменить сложившееся представление, что 14-я поправка к Конституции США дает право на получение гражданства любому ребенку, родившемуся на территории США, независимо от иммиграционного статуса родителей.

Консервативный юрист Джеймс Хо, которого Трамп назначил судьей федерального апелляционного суда, писал в 2006 году, до его назначения, что гражданство по рождению «защищает детей [нелегальных иммигрантов] не меньше чем потомков пассажиров корабля Mayflower», на котором одни из первых британских поселенцев достигли берегов Америки.

Однако, по словам Трампа, его юристы заверили его, что это изменение может быть введено «просто указом». Он приводил этот аргумент, еще будучи кандидатом в президенты, когда назвал гражданство по рождению «магнитом для нелегальной иммиграции» и пообещал положить ему конец.

Данные о количестве женщин, которые специально приезжают в США, чтобы родить ребенка, отсутствуют. По оценкам Центра иммиграционных исследований, выступающего за ужесточение иммиграционного законодательства, в 2012 году около 36 тысяч женщин, родившихся за пределами США, приехали страну, родили ребенка, а затем уехали.

В таких местах, как Флорида, наблюдается бум так называемого «родильного туризма».

Каждый год сотни россиянок приезжают в США, чтобы родить ребенка, выплачивая 20-50 тысяч долларов брокерам, которые оформляют им проездные документы, проживание и пребывание в больнице. Значительное число женщин из Китая и Нигерии также приезжают в США по той же причине.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся попыток администрации провести изменения в иммиграционной политике, предлагаемые его бескомпромиссными советниками.

В среду министерство внутренней безопасности объявило о прекращении давнего федерального соглашения, ограничивающего сроки содержания детей иммигрантов под стражей.