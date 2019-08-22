Как белорусский шляхтич вдохновил Сенкевича 22.08.2019, 15:37

Биография Габриэля Войниловича была использована для создания образа Анджея Кмицица в «Потопе».

Габриэль Войнилович был представителем одного из старейшего шляхетского рода на Литве, имевшего герб «Сырокомля с изменением» (более 100 фамилий). Этому роду изначально принадлежали земли, которые ныне находятся в Гродненской области Республики Беларусь, пишет vklby.com.

Точная дата рождения Габриэля Войниловича, польского полковника, стольника новогрудского, старосты литинского и красненского, неизвестна. Также ничего не известно о том, где он получил образование.

Как практически у всех отпрысков старинных родов, силы Габриэля были направлены на изучение военного дела. Свою карьеру он начал в коронном войске. Военный талант впервые проявился, когда сражался он против восставших казаков Богдана Хмельницкого. В битве под Желтыми Водами Войнилович командовал полком реестровых казаков.

Затем королем Речи Посполитой был отправлен в качестве посла к союзнику Богдана Хмельницкого крымскому хану Тугай-бею. Едва добравшись до Крыма, он был взят татарами в плен, где и пробыл два года.

После возвращения из плена Габриэль Войнилович вступил в войска Еремы Вишневецкого, служил ротмистром, потом – поручником у польского военачальника Станислава Потоцкого. Принял участие в битве под Белой Церковью в 1651 году.

В 1655 году в начале войны Московского царства с Речью Посполитой (1654 – 1667 гг), Войнилович во главе отряда легкой кавалерии, численностью в 1800 всадников, перекрыл путь казацким отделам под крепостью Бучача, попытка захвата города провалилась.

В конце 1665 года Габриэль Михаил Войнилович со своим отрядом отправился в малую Польшу, где 7 декабря в битве под Кросно разбил объеденные силы шведов и войска бывшего польского командира Александра Працкого. Он освободил город, взял в плен Працкого и расстрелял его за измену родине.

Продолжая воевать в малой Польше, Габриэль Войнилович в околицах городка Беч организовал партизанскую деятельность. Принял участие в освобождении городков Велички и Вишница, а по дороге к Кракову, командуя двумя полками, он разбил несколько шведских отрядов. Затем взял Новы-Сонча, бился под Неполомицем, уничтожил шведский гарнизон в городе Бохня и вышел под Краков.

В феврале следующего 1656 года Войнилович объединился со Стефаном Чарнецким и отправился воевать на линию Перемышль - Сандомир. Там он участвовал в битве под Ярославом (Польша). Затем был назначен поручником королевской казачьей хоругви, а в победной битве под Варкой он уже командовал гетманским конным полком.

В этом же 1656 году Габриэль Войнилович принял участие в походе на Пруссию. Был военным советником польного гетмана литовского Винсента Корвина-Гонсевского, выполнял задачи по выявлению бродов в реках и организации внезапных нападений в тылу противника. Во главе отряда наемных крымских татар сражался в битве под Простками, где 8 октября было разбито прусско-шведское войско Богуслава Радзивилла.

В 1660 году Войнилович воюет на своей родине, а именно в восточной части ВКЛ. Там ему удалось отличиться в битве на Полонке. В ходе боя он командовал кавалерийской частью правого крыла войска Чарнецкого. Во главе панцирной и легкой конницы он обошел левый фланг армии московского воеводы Хованского и вышел ей в тыл. Быстрым ударом, в жестком бою, ему удалось разбить резервные конные отряды Александра Трубецкова, тем самым вызвав замешательство в рядах противника. Войнилович заставил бежать значительно превышающие по численности отделы московской кавалерии, которые были перекинуты с резерва. После, совместно с отделами Павла Сапеги и Чарнецкого, он разгромил московское войско.

В октябре того же 1660 года Войнилович снова сражается с московскими войсками, на это раз в битве на реке Бася. Во время разгрома войск московского воеводы Юрия Долгорукого, он командовал сначала королевским полком, а затем ударной кавалерийской группой из девяти хоругвей. В этом же месяце принял участие в победной битве под Толочином.

Спустя три года в 1663 году Габриэль Михаил Войнилович погиб в районе Заднепровья. Где его похоронили неизвестно. После себя он оставил рукопись под названием «Vade mecum» («Иди со мной»), которую через столетия использовал польский писатель Генрик Сенкевич при написании своей известной трилогии «Огнем и Мечем». Самого же Войниловича как историческое лицо писатель вывел на страницах второй части трилогии (роман «Потоп»), а его биографию использовал для создания литературного персонажа Анджея Кмицица.