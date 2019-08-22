Ученые воссоздали духи Клеопатры, которым более 2 000 лет 22.08.2019, 15:46

Археологи Гавайского университета привлекли к исследованию команду парфюмеров.

Им поставили цель воссоздать аромат, которым вероятно пользовалась царица Клеопатра. «Это были Шанель №5 Древнего Египта, - рассказал Роберт Литман, представитель команды археологов изданию Atlas Obscura (перевод — nv.ua), - Она пользовалась самым дорогим парфюмом древнего мира».

Согласно легенде на первую встречу с Марком Антонием Клеопатра приплыла на корабле под алыми парусами, который источал настолько сильное благоухание, что великий полководец потерял дар речи. Отсюда же пошла легенда о том, что запах царицы Клеопатры обожал даже ветер.

Идея воссоздать парфюм возникла во время раскопок египетского города Тмуис, расположенного в дельте Нила и основанного в 4500 году до нашей эры. В регионе производили два самых известных парфюма в древнем мире: мендезианский и метопианский. Там археологи обнаружили остатки древней парфюмерной фабрики, относящейся к 300 году до нашей эры, в которой сохранилось множество глиняных амфор.

Аромат из амфор уловить не удалось, но в них сохранились высушенные остатки, с которыми ученые проводят химический анализ. А пока ученые воспроизвели аромат из Тмуиса, используя формулы, найденные в древней materia medica и других текстах.

Оба аромата и мендезианский, и метопианский содержат мирру, природную смолу, которую добывают из терна, растущего на Аравийском полуострове. Согласно рецепту, ученые добавили кардамон, оливковое масло и корицу. Литман отмечает, что аромат получился очень сильным, пряным и слегка мускусным. «Я нахожу его приятным, и он, наверняка, задерживается намного дольше, чем современные духи».

Парфюмер Мэнди Эфтель, которая заведует музеем натуральных ароматов в Беркли, Калифорния, считает, что духи для Клеопатры, скорее всего, изготавливала фабрика, которая работала исключительно для нужд царицы. Сама Мэнди Эфтель известна тем, что в 2005 году воссоздала погребальный аромат, использованный при мумификации 2000-летней мумии египетской девочки, которую назвали Шерит. После мумификации духи превратились в густую черную смолу, густо покрывающую лицо и шею ребенка. «Я просто понюхала мумию», - объяснила Эфтель, которая почувствовала в запахе мирру и ладан, и выдержав уловленные пропорции, сделала копию аромата.