закрыть
22 августа 2019, четверг, 17:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые воссоздали духи Клеопатры, которым более 2 000 лет

  • 22.08.2019, 15:46
Ученые воссоздали духи Клеопатры, которым более 2 000 лет

Археологи Гавайского университета привлекли к исследованию команду парфюмеров.

Им поставили цель воссоздать аромат, которым вероятно пользовалась царица Клеопатра. «Это были Шанель №5 Древнего Египта, - рассказал Роберт Литман, представитель команды археологов изданию Atlas Obscura (перевод — nv.ua), - Она пользовалась самым дорогим парфюмом древнего мира».

Согласно легенде на первую встречу с Марком Антонием Клеопатра приплыла на корабле под алыми парусами, который источал настолько сильное благоухание, что великий полководец потерял дар речи. Отсюда же пошла легенда о том, что запах царицы Клеопатры обожал даже ветер.

Идея воссоздать парфюм возникла во время раскопок египетского города Тмуис, расположенного в дельте Нила и основанного в 4500 году до нашей эры. В регионе производили два самых известных парфюма в древнем мире: мендезианский и метопианский. Там археологи обнаружили остатки древней парфюмерной фабрики, относящейся к 300 году до нашей эры, в которой сохранилось множество глиняных амфор.

Аромат из амфор уловить не удалось, но в них сохранились высушенные остатки, с которыми ученые проводят химический анализ. А пока ученые воспроизвели аромат из Тмуиса, используя формулы, найденные в древней materia medica и других текстах.

Оба аромата и мендезианский, и метопианский содержат мирру, природную смолу, которую добывают из терна, растущего на Аравийском полуострове. Согласно рецепту, ученые добавили кардамон, оливковое масло и корицу. Литман отмечает, что аромат получился очень сильным, пряным и слегка мускусным. «Я нахожу его приятным, и он, наверняка, задерживается намного дольше, чем современные духи».

Парфюмер Мэнди Эфтель, которая заведует музеем натуральных ароматов в Беркли, Калифорния, считает, что духи для Клеопатры, скорее всего, изготавливала фабрика, которая работала исключительно для нужд царицы. Сама Мэнди Эфтель известна тем, что в 2005 году воссоздала погребальный аромат, использованный при мумификации 2000-летней мумии египетской девочки, которую назвали Шерит. После мумификации духи превратились в густую черную смолу, густо покрывающую лицо и шею ребенка. «Я просто понюхала мумию», - объяснила Эфтель, которая почувствовала в запахе мирру и ладан, и выдержав уловленные пропорции, сделала копию аромата.


популярное за неделю

Мнение

Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич
Здравствуй, Путин, новый рот!
Здравствуй, Путин, новый рот! Дмитрий Растаев
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников