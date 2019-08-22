В Слониме установили памятник Льву Сапеге 22.08.2019, 16:30

Посмотрите, как он выглядит.

В Слониме установили памятник легендарному государственному деятелю, канцлеру ВКЛ Льву Сапеге, пишет tut.by.

Высота бронзовой статуи вместе с гранитным постаментом составляет больше 4 м. Авторы памятника — скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин.

Знаменитый белорусский магнат являлся владельцем Слонима. При нем город получил Магдебургское право.

Лев Сапега являлся великим канцлером (1589−1623) и великим гетманом (1625−1633) ВКЛ. Был одним из инициаторов создания Статута 1588 года (действовал на территории Беларуси до 1840 года) и сыграл решающую роль в его утверждении королем Жигимонтом Вазой. В качестве гетмана проявил себя на заключительном этапе Ливонской войны.